《中國房產》深圳大學擬斥5.3億元購整棟商品房用作學生宿舍

據《21世紀經濟報道》報道，深圳政府採購網近日公布一則採購意向顯示，深圳大學擬斥資5.3億元人民幣購置整棟商品房用作學生住房，預計採購時間為2026年9月。



報道稱，此次採購有一些硬性規定：投標時房源需取得不動產權證，或取得預售許可證但需確保2027年6月交付使用；房源需消防工程驗收合格、結構安全符合相關規定要求；房源交付時需按要求裝修完成並配備相應物資；房源距深圳大學粵海校區和麗湖校區的直線距離原則上均不超過8公里；房源建築面積不低於22500平方米，可滿足至少1500人居住；房源需整棟全部購置。



今年4月曾有報道指，因校內宿舍床位無法同步放量，深大麗湖校區2026級全日制研究生將統一安排在校外住宿，地點暫定漢園茗院，校方計劃租用該小區260多套回遷房。



報道認為，此次從「租」到「買」，背後是深大持續走高的招生曲線，以及全國正在湧動的趨勢--「以購代建」盤活存量房。廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉撰文稱，收儲存量商品房改作學生宿舍，不僅能滿足學生的住宿需求、緩解學生生活壓力，還有利於消化外圍新房庫存；而大學生群體住宿費繳納穩定，消費意願較強，項目運營也可達到資金平衡。

《經濟通通訊社11日專訊》