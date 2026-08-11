《股壇解碼－戴名》美經濟全看AI；培力農本方債台高築

美國最新的7月ADP私營部門就業人數僅增加4.4萬，創今年初以來新低並且低於市場預期，數據顯示美國經濟在經歷長時間穩健增長後，市場的招聘活動已顯著放緩，經濟數據與政策動向引發市場高度關注。



美國總統特朗普簽署行政命令，依據《貿易擴展法》第232條款，宣布將於12月4日起對進口多晶硅和相關產品加徵15%關稅，並設定最低進口價格，此舉旨在保護國內半導體和太陽能電池板關鍵原材料製造業。為針對美軍彈藥告急導致推遲對伊打擊的傳言，特朗普在白宮澄清美軍現時擁有大量彈藥，僅特定類型供應偏緊，當中包括愛國者導彈。



在科技和AI算力產業方面，科技巨頭持續加大基礎設施投入，SpaceX(US.SPCX)執行長馬斯克在財報會議上盛讚英偉達(US.NVDA)最新的Vera Rubin晶片效能卓越，並且宣布未來SpaceX將全面採用英偉達晶片，並且全面加速算力基建，以抗衡微軟(US.MSFT)和Google(US.GOOGL)在市場上的優勢。馬斯克更計劃首期投資接近170億美元興建Terafab晶圓廠，並且擬自建發電廠以確保穩定的電力供應，此舉將進一步加劇全球一線雲端大廠在AI算力軍備競賽中的競爭，在外界紛紛質疑AI相關產業的時候，為其注入一支強心針。



*戰火蔓延*



中東地緣政治危機再度升級，並且嚴重威脅全球供應鏈和通脹走勢。《新華社》引述伊朗《法爾斯通訊社》報道，伊朗議會主席團成員薩利米公開霍爾木茲海峽戰略管理方案的初步文本，當中顯示伊朗打算實施嚴厲的航道管制，方案明文禁止美國和以色列船隻、以色列相關軍民貨物，以及參與針對伊朗支持的抵抗軸心行動的船隻和貨物通過該區域，另外對伊朗造成損失的國家和個人，在完成賠償前將被禁行，違者擬處以最高相當於貨物價值20%的罰款。方案將由伊朗政府和武裝部隊互相協調相關承擔航行引導、通行監管和維護波斯灣安全的職責，此舉恐怕將引發全球能源運輸與航運成本大幅震盪。



面對伊朗地緣衝突帶來的通脹威脅，印度央行於8月5日決議連續第四次維持基準利率（附買回利率）於5.25厘不變，符合市場預期。印度央行總裁馬爾霍特拉對印度經濟的韌性表達信心，暗示利率將在更長時間內保持在現行水平。反而值得注意的是，自2月底美伊中東衝突爆發以來，相較於印尼、澳洲及日本等區域央行紛紛加息緊縮以抑止通脹惡化，印度央行始終維持中性政策立場按兵不動。



*雞犬升天*



中國人工智能和智慧製造產業，近期在資本和基建層面取得重大突破。人形機器人第一股宇樹科技（滬：688836）通過綜合評估市場估值與申購等因素，將A股發行價確定為每股150.8元人民幣。基建方面，遠景科技集團旗下的內蒙古遠景星河基地一期正式投產，這座全球最大的AI算力超級單體可支援百萬張GPU運行，相信將成為全球Token產出能力最強的數據中心。與此同時，大模型領頭羊DeepSeek在6月融資後，再度啟動規模達500億元人民幣的第二輪融資，資金將投前估值目標瞄準5000億元人民幣，預計8月下旬簽約。這三項動態，不僅為AI研發與商業化提供了強大的算力與資金支援，同時更彰顯了資本市場對中國AI長期價值的高度認同。



*反覆難靠*



恒指即月期權認沽比例65:35，25800點認沽食糊，相信短期內恒指將重回26800點附近，而另一邊牛熊證街貨比例51:49，熊證重貨區分布在26200點和26600點之間，每段都有。總結種種倉位數據來看，8月大戶倉位向淡，本月餘下日子大盤走勢將先高後低，預期8月高位在26600點附近。



港府剛宣布推出第11批銀色債券，全面響應本港銀髮族的食息需求。本次發行額初步為500億元，實際發行量視乎申購情況，最終可增至550億元。債券年期設定為3年，每手入場費1萬元，保證息率高達4.25厘，創下歷來第二高紀錄，若投資者成功認購10手（即10萬元）並且持貨3年，預期可穩獲12750元利息收益。在全球利率前景不明朗下，港府為本港合資格長者提供了極具吸引力的低風險防守型資產配置選擇。



大宗商品和財資中心建設方面，本港正全力打造黃金港，並獲得中央政策傾斜支持。根據《彭博社》引述知情人士透露，中國人民銀行過去數月已陸續將部分存放於倫敦的黃金儲備轉移，並且增加了在香港的黃金存儲量，這項長期趨勢預期將持續深化。與此同時，本港黃金中央清算及結算系統已於上月開展試營運，並引入全新的黃金定價基準。儘管新加坡亦計劃推出黃金交易系統，但人行增儲香港的舉措，將顯著支撐香港的黃金交易流動性，加速助推香港發展成為全球主要的黃金交易與清算中心，但最終能帶給香港甚麼好處，就需要拭目以待。



*股票簡評*



培力農本方(01498)是一家以香港為基地的中醫藥公司，主要產品包括農本方品牌的濃縮中藥配方顆粒產品和中藥保健品（包括金靈芝、安固生、農本方沖劑和烏髮濃等），集團亦在香港以農本方品牌經營中醫診所。



培力農本方近期業績表現疲弱，根據最新財報顯示，集團年度總收入按年下跌12%至3.36億元，淨虧損達3522萬元，核心業務相信正面臨大幅下調的壓力，其中最為核心的香港濃縮中藥配方顆粒和中醫診所業務受本地消費放緩影響，收入分別下跌超過7%和9%，而內地市場則因集團策略性弱化醫院管道，再加上內地國家標準品種數量未達臨床常規需求導致處方受限，內地配方顆粒收入表現不振，唯一亮點可能是中藥保健品業務展現相對潛力，錄得逆市增長接近10%。然而，財務層面的流動性風險最為關鍵，核數師已對其持續經營能力提出重大不確定性，期內集團現金不足2000萬元，但銀行借款卻超過3億元，流動負債淨額超過2.5億元，且部分銀行貸款合約已經出現違約風險，相信集團很快便需要進行大換血，重組架構勢在必行。



展望集團未來，預期業績取決於管理層能否成功續借貸款以緩解短期債務壓力，以及能否透過加大力度布局大灣區診所網絡及跨境電商來開拓新收入來源，但電商業務競爭對手多且效果存疑，由於高槓桿，短債壓力和內地醫藥政策壁壘短期內難以完全抵消，預期未來一至兩季業績仍將處於探底階段。投資者應密切注視其融資進展，維持負面前景，建議沽售。《資深市場人士 戴名》



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。



*以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。讀者有任何交流，可以發電郵至imail1997@gmail.com