《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|藥明康德
|(603259)
|3003.76
|生益科技
|(600183)
|2031.32
|寒武紀
|(688256)
|1974.59
|中微公司
|(688012)
|1629.25
|瀾起科技
|(688008)
|1527.35
|貴州茅台
|(600519)
|1420.58
|兆易創新
|(603986)
|1386.46
|工業富聯
|(601138)
|1360.25
|中國巨石
|(600176)
|1341.48
|紫金礦業
|(601899)
|1115.53
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|4821.85
|新易盛
|(300502)
|3527.58
|東山精密
|(002384)
|2367.08
|雲南鍺業
|(002428)
|1723.63
|寧德時代
|(300750)
|1643.31
|天孚通信
|(300394)
|1636.99
|光迅科技
|(002281)
|1437.86
|風華高科
|(000636)
|1315.33
|勝宏科技
|(300476)
|1146.40
|濰柴動力
|(000338)
|1064.87
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社12日專訊》
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