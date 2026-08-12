  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
AH股新聞

12/08/2026 17:39

《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
藥明康德(603259)3003.76
生益科技(600183)2031.32
寒武紀(688256)1974.59
中微公司(688012)1629.25
瀾起科技(688008)1527.35
貴州茅台(600519)1420.58
兆易創新(603986)1386.46
工業富聯(601138)1360.25
中國巨石(600176)1341.48
紫金礦業(601899)1115.53
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
中際旭創(300308)4821.85
新易盛(300502)3527.58
東山精密(002384)2367.08
雲南鍺業(002428)1723.63
寧德時代(300750)1643.31
天孚通信(300394)1636.99
光迅科技(002281)1437.86
風華高科(000636)1315.33
勝宏科技(300476)1146.40
濰柴動力(000338)1064.87

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社12日專訊》

【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷：由被確定骨枯到坐輪椅，最後更跑了馬拉松！► 即睇

上一篇新聞︰12/08/2026 17:40  【ＡＩ】豆包推出大學生優惠，助解決科研、創作等複雜學習任務

其他
More

12/08/2026 18:05  《中國要聞》新華社：國務院原總理朱鎔基因病醫治無效在京逝世，享年98歲

12/08/2026 18:03  《Ａ股動向》中礦資源津巴布韋年產10萬噸硫酸鋰項目全面開工

12/08/2026 18:01  《中國房產》彭博：土地使用權到期問題困擾全國逾1萬億元商業地產，上海等地正著手解決

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

《麥加協議》：聖城下的新秩序舉世矚目

12/08/2026 19:23

中東戰火

從路蘭的《奧德賽》，看當代強權的迷途

12/08/2026 12:46

大國博弈

定期存款 | 一周高息合集，華僑銀行12個月港元定存年息高達...

09/08/2026 10:55

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金