《神州頭條》財經報章頭版摘要：創業板再添智駕、機器人、光伏三條新指數

內地主要財經報章頭版摘要如下:



《中國證券報》



耐心資本加力深耕硬科技賽道

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近期，耐心資本加速布局量子科技、具身智能等未來產業態勢明顯，「投早、投小、投長期、投硬科技」的科創金融格局有望加速形成。市場人士預期，隨著私募基金領域「1+N+X」政策制度體系持續完善，長期投資考核與容錯機制不斷優化，耐心資本將加速暢通「科技-產業-金融」良性循環，為硬科技企業穿越周期、實現產業化突破提供持久動力。



創業板再添三條新指數

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8月11日，中國證券報記者獲悉，深圳證券交易所全資子公司深圳證券信息有限公司於近期陸續發布創業板智能駕駛指數、創業板機器人指數、創業板光伏指數三條創業板主題指數相關公告。



7月電商物流總業務量同比增逾兩成

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8月11日，中國物流與採購聯合會發布的數據顯示，7月份中國電商物流指數為111.2點，環比回落0.2點。在各分項指數中，庫存周轉率指數、物流時效指數、履約率指數、滿意率指數有所回升。中國物流與採購聯合會表示，行業運行基本盤依舊穩固，電商物流總業務量與農村業務量均保持20%以上的同比增速。





《上海證券報》



之江潮湧繪共富--浙江高質量發展建設共同富裕示範區觀察

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共同富裕是社會主義的本質要求，是中國式現代化的重要特徵。2023年9月，習近平總書記在浙江考察時強調，浙江要在推進共同富裕中先行示範。錨定黨中央賦予的重要使命和總書記的重要指示要求，浙江以「千萬工程」為牽引，走出一條物質富裕、精神富有、生態優美協同共進的先行路徑。之江大地上，一個個可借鑒、可復制的生動實踐，正為全國扎實推進共同富裕寫下鮮活厚重的「浙江答卷」。



深度參與明星IPO項目，券商「投資+投行」模式加速兌現紅利

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近日，宇樹科技同步開啟網上、網下申購。此次發行價格為150.80元(人民幣．下同)/股，預計募集資金總額約60.99億元。從宇樹科技到此前登陸科創板的長鑫科技，券商用真金白銀「下場」投資，愈來愈早地介入硬科技企業成長過程。業內人士認為，這種「投資+投行」的業務協同正成為券商服務科技企業的重要路徑，也成為拉動券商盈利的動能。



穩妥有序深化雙向開放，資本市場持續提升吸引力

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今年以來，國際金融機構「紮根」中國腳步並未放緩，對中國優質資產始終保持較高關注度。近期，監管部門釋放明確信號，中國資本市場將穩妥有序深化雙向開放，通過一系列政策舉措更好支持優質企業跨境雙向融資，便利全球投資者配置中國資產，加快建設一流投資銀行和投資機構，為中國企業和投資者全球化布局提供更加高效適配的金融服務。





《證券時報》



習近平就哥倫比亞發生強烈地震向哥倫比亞總統致慰問電

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8月11日，國家主席習近平就哥倫比亞發生強烈地震向哥倫比亞總統德拉埃斯普列亞致慰問電。



共培新質沃土，創業板改革加速技術勢能向產業動能轉化

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創業板新一輪改革中，「優質創新」勾勒出清晰的企業群體新畫像和板塊提質升級的走向。這一演進，呼應著更大維度的時代考題：中國資本市場如何在加快發展新質生產力的時代命題下，完成一場深刻的生態重構與價值重塑？破解這道考題，正印證了「致廣大而盡精微」的辯證智慧。《中庸》中的這一論述，深刻詮釋了當前深化資本市場改革的內在邏輯，也是創業板改革成效的生動寫照。



上海軟信服務業「十五五」產業規模錨定四萬億元

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上海市經濟和信息化委員會8月11日發布的《上海市軟件和信息服務業發展「十五五」規劃》明確，到2030年，把上海軟件和信息服務業打造成經濟增長「動力源」，AI賦能應用「主陣地」，參與全球競爭「橋頭堡」，產業總量規模進一步擴大，產業規模力爭達到4萬億元，產業增加值突破1.1萬億元。

《經濟通通訊社12日專訊》