《神州經脈》汽車產銷均跌，隔夜逆回購月中開展，明珠債據報復甦

滬綜指經歷昨日跌市後即反彈，今日（12日）收升0.32%報3946.68點，深成指揚1.09%，創業板指漲1.49%。滬深兩市成交額2.15萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日縮量1685億元或7.3%，個股升多跌少，兩市共3860隻個股上漲。從板塊看，芯片股全日走強，光通信、先進封裝概念漲幅居前。地產股午後衝高，板塊指數收升3.5%，大消費板塊盤中轉跌為升。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7456，較上個交易日4時30分收盤價升1點子。全日在6.7448至6.7470之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.7882，較上個交易日升18點子，創2023年2月8日以來逾三年半新高，較市場預測偏弱約450點。



*今日新聞精選*



1. 據《彭博》引述知情人士透露，上海市屬能源裝備企業上海電氣集團周三開始推介3年期自貿區債券，初始價格指引約為2.4%。自貿區債券又稱「明珠債」(Pearl Bonds)，是依託上海自貿區發行和結算的離岸債券。此前城投公司一度熱衷借道自貿區進行融資，2023年年中政府加強管控此類債券，發行遂陷入停滯，時隔兩年後該債券重啟發行，但主體多為中資銀行境外分行。上海電氣是自2023年監管收緊以來，首家在自貿區債券市場發債的非金融機構。



2. 中國汽車工業協會發布數據顯示，7月汽車產銷分別完成257.3萬輛和258.4萬輛，環比分別下降6.8%和8%，同比分別下降0.7%和0.3%。1-7月，汽車產銷分別完成1756.7萬輛和1760.2萬輛，同比均下降3.7%，降幅比上半年進一步收窄。7月，新能源汽車產銷分別完成157.6萬輛和156.1萬輛，同比分別增長26.8%和23.7%；7月新能源汽車月度新車銷量佔比首次超過60%、累計佔比首次超過50%；月度出口量連續兩個月突破100萬輛，新能源汽車出口佔比亦連續兩個月超過50%。



3. 據《彭博》報道，美國政府撤銷在聯邦機構設備上使用TikTok的限制，指TikTok業務轉移至美國投資者手中後已不再構成國家安全威脅。白宮管理和預算辦公室周一（10日）發布備忘錄，撤銷2023年禁止在政府設備使用TikTok的指令。美國司法部上月發表書面意見認定，TikTok不再符合2022年通過的一項法律中「受監管應用程序」的定義，該法律此前禁止在聯邦平台使用TikTok。



4. 人民銀行今早公布，根據公開市場業務一級交易商的需求，當日七天期逆回購操作量為零，這是人行連續兩日未進行逆回購，亦是繼今年6月3日及4日後，七天期逆回購操作量時隔兩個多月再次掛零。《彭博》稱，自7月下旬以來，超長期國債期貨不斷創下年內新高。人行在公開市場逆回購操作量連續兩日投放為零，凸顯在流動性充裕情況下，人行或希望抑制市場對債市的做多熱情。



5. 人民銀行傍晚公告，為更好匹配銀行體系短期流動性需求，人行將在8月14日、8月17日至8月19日開展隔夜逆回購操作，採用固定利率、數量招標，每日操作量不超過6000億元。這將是人行首次在月中開展隔夜逆回購操作。人行首次進行隔夜逆回購是在6月最後兩天，7月則在最後3天，而8月首個交易日(3日)也進行了隔夜逆回購操作，規模均為3000億元和6000億元不等。



6. 阿里雲宣布靈駿真武M890超節點實例正式上線，首批已在內蒙古烏蘭察布地域開售。企業級客戶無需自建機房，在雲上即可開通64卡高速互聯算力單元，最高可承載十萬億參數級MoE大模型推理。據介紹，這是內地首個成功運行超2萬億參數大模型的超節點形態算力，Kimi K3和Qwen3.8 Max均已通過該實例對外提供服務。



7. 據內媒報道，小紅書正在打造全新的「AI導購」功能，依托對話交互模式，在問答場景中直接推送商品卡片、掛載下單跳轉鏈接。另外，小紅書今日宣布，RED LAND 2026將於10月2日至6日在上海楊浦區復興島舉辦，是RED LAND自去年開辦以來連續第二年落地復興島。本屆RED LAND將集結超過100個知名遊戲及動漫IP，數量較去年翻倍，包括《王者榮耀》、《黑神話：悟空》等熱門遊戲IP，迪士尼旗下瘋狂動物城、漫威(Marvel)等全球知名流行文化IP。



8. 民政部網站今日發布的《2026年2季度民政統計數據》顯示，今年一、二季度，全國結婚登記327.5萬對，離婚登記138.3萬對。按去年7月底公布的2025年上半年結婚登記353.9萬對、離婚登記133.1萬對計算，今年上半年結婚登記減少了26.4萬對或7.5%，離婚登記增加了5.2萬對或4%。內地去年5月10日實施新修訂的《婚姻登記條例》，婚姻登記取消地域限制和戶口本要求，「跨省通辦」。