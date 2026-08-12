《鍾之日記》恒指連跌兩日，內房逆市造好

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8月12日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美伊和平協議遲遲未見實質進展，美股周二（11日）全面收黑，恒指低開154點，早盤科網股普遍偏軟。大市盤中越跌越有，最低見25323點，跌幅達329點，而內房股及AI硬件股則逆市上行。恒指全日收報25440，跌212點或0.8%；主板成交近2168億元。



*滬綜指收升0.32%，芯片股全日走強*



滬綜指經歷昨日跌市後即反彈，今日收升0.32%報3946.68點，深成指揚1.09%，創業板指漲1.49%。滬深兩市成交額錄2.15萬億元人民幣，較上一個交易日縮量1685億元人民幣或7.3%，個股升多跌少，兩市共3860隻個股上漲。



從板塊來看，芯片股全日走強，光通信、先進封裝概念漲幅居前。南韓SK海力士計劃重啟中國大連第二工廠建設，將使當地NAND閃存產能提高約50%，消息提振半導體產業鏈表現。地產股午後衝高，板塊指數最終收升3.5%，濱江集團(深:002244)及新城控股(滬:601155)多股漲停。大消費板塊盤中轉跌為升，安記食品(滬:603696)、一鳴食品(滬:605179)、今世緣(滬:603369)漲停封板。



下跌方面，油氣股集體收低，首華燃氣(深:300483)挫超7%；煤炭股普跌，淮北礦業(滬:600985)跌4.1%，陝西煤業(滬:601225)跌2.8%。



*內房逆市上揚，多地出台樓市新政*



據《經濟參考報》報道，隨著國務院批覆的《擴大消費「十五五」規劃》將住房消費納入大宗耐用商品消費範疇並置於首位，房地產的政策定位正加速向「防風險與促消費並重」轉變。近日，多地密集出台或儲備樓市新政，持續、多方位促進住房消費潛力釋放。



近日，北京印發《關於進一步優化調整本市房地產政策的通知》，提出非京籍家庭購房社保年限下調為1年，公積金貸款額度最高可至340萬元人民幣。新政落地首周末，北京鏈家姚家園片區成交量按周增長18%。



山東省此前要求「著力促消費，有效激活需求」，在此背景下，濱州市日前出台《濱州市房地產政策集成》明確，濱州統一商貸首付標準，不再區分首套、二套住房，最低首付款比例統一為不低於15%。



另外，多個熱點城市正謀劃出台住房消費提振舉措。成都正從優供給、增需求、去庫存、穩預期方面研究政策；武漢擬從一二手房市場聯動、商辦去化、高品質住房供應等方面完善政策工具箱；南京將深入開展住房消費以舊換新活動；青島出台全國首個城市級康養地產系統性支持政策。



對於後市走勢，機構普遍持向好預期。中泰證券認為，購房支持政策持續優化，有助於穩定市場預期。隨著政策效果進一步釋放及市場預期逐步改善，銷售端有望迎來邊際改善。



內房股逆市彈，龍湖集團(00960)收高8.8%，報6.94元，為今日最佳藍籌；華潤置地(01109)升近7%，亦為藍籌三甲之列；中國金茂(00817)彈14%，綠城中國(03900)漲9.6%，建發國際(01908)升約9%，融創中國(01918)升8.9%。



*海力士傳重啟大連閃存工廠，AI硬件股受捧*



據韓媒《首爾經濟日報》引述業內人士消息，今年上半年，SK海力士(US.SKHY)旗下NAND閃存子公司Solidigm已恢復對中國大連第二工廠的投資，並重新啟動施工建設。該工廠預計最早將於今年11月開始引進生產設備，並於明年上半年建立量產體系。



報道稱，新產線月投片產能預計約為5萬片，疊加現有大連一廠每月10萬片產能，當地總產能將提升約50%。據悉，SK海力士計劃採用「雙軌生產」策略，在大連基地生產成熟製程NAND，同時將高端NAND產品集中於南韓清州M17工廠生產。



據悉，大連2號工廠於四年前動工，但受存儲器行業低迷影響，工程長期處於停滯狀態。該投資項目得以重啟，得益於NAND市場迅速回暖，AI數據中心擴張帶動企業級固態硬盤(eSSD)需求激增，NAND閃存價格急速上漲。



受消息提振，AI硬件板塊造好，建滔積層板(01888)揚10.7%，報38.7元；華虹(01347)漲7.1%，收報142.8元；兆易創新(03986)升5.1%，建滔集團(00148)收高4.8%，中芯國際(00981)彈3.2%。



美銀證券發表研究報告，首次予建滔積層板「買入」評級，目標價53元，相當於預測今年下半年至明年上半年市盈率12倍，較歷史交易均值（9倍）高出0.5個標準差。該行認為，建滔積層板受惠於覆銅板(CCL)加價及高端玻璃纖維布短缺的溢出效應，盈利顯著擴張。



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