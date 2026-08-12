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AH股新聞

12/08/2026 14:53

《Ａ股焦點》達實智能升停，否認持有宇樹科技股份，澄清無機器人業務

　　近期有市場傳言稱，內地智能物聯網產品及解決方案服務商達實智能(深:002421)間接持有宇樹科技0.04%的股份。消息助燃股價，達實智能午後升停，報3.88元人民幣。

　　對此，達實智能證券部工作人員回覆傳媒查詢時表示，無論直接持股還是間接持股，達實智能均不持有宇樹科技股份，同時公司現階段不存在機器人相關研發、生產與製造業務。對於股價漲停，公司重申不存在應披露而尚未披露的重大事項。
《經濟通通訊社12日專訊》

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