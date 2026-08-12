西班牙據報將批准上汽集團加利西亞建廠項目，或就安全等議題附加條件

據《路透》報道，西班牙國防部發言人周二（11日）表示，政府將批准上汽集團(滬:600104)在加利西亞地區建設汽車工廠的計劃；惟該項目仍須獲西班牙戰略投資委員會批准，委員會或會就安全等議題附加相關條件，發言人未透露國防部是否會提出具體要求。



上汽集團是近年多家赴西班牙投資建廠的中國汽車及電池製造商之一，其擬建的工廠將為MG品牌生產汽車，年產能最高可達12萬輛，計劃於2027年開工建設，並於2028年投產。相關投資在一些汽車工廠關閉的地區被視為提振當地經濟的重要機會。



不過，西班牙《世界報》和《國家報》周一（10日）報道稱，西班牙情報部門在內部報告中警告，上汽擬建的工廠距離費羅爾僅約5公里，而費羅爾是西班牙海軍的重要港口，也是參與北約任務的F-100護衛艦維護基地，因此存在間諜活動風險。報道引述未具名軍方人士稱，相關官員憂慮中方企業可能獲取有關西班牙海軍日常行動的敏感信息。



對於上述報道，加利西亞自治區政府發言人表示，西班牙國防大臣羅夫萊斯(Margarita Robles)周二已聯繫自治區主席，承諾在項目提交內閣審批時給予支持。該發言人又稱，國防部數月來一直參與與上汽集團的談判，並且「未對國家安全問題表達任何擔憂」。

《經濟通通訊社12日專訊》