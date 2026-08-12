《汽車新勢力》長安汽車與華為簽署戰略合作協議，探索AI產品及場景

據長安汽車(深:000625)官微消息，中國長安汽車集團有限公司與華為技術有限公司8月11日在深圳簽署戰略合作框架協議。



根據協議內容，雙方將在AI產品及場景、通用及汽車垂直大模型、數字化底座、算力和軟硬件等方面進一步探索合作方向和場景，在數字能源、國際化、數智化人才規劃和培養等方向加強合作。

《經濟通通訊社12日專訊》