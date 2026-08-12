《行業數據》中汽協：7月汽車產銷同環比均跌，新能源車銷量佔比首破六成

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中國汽車工業協會今日發布的數據顯示，7月汽車產銷分別完成257.3萬輛和258.4萬輛，環比分別下降6.8%和8%，同比分別下降0.7%和0.3%。1-7月，汽車產銷分別完成1756.7萬輛和1760.2萬輛，同比均下降3.7%，降幅比上半年進一步收窄。



在整體車市承壓的背景下，新能源汽車表現堅挺。7月，新能源汽車產銷分別完成157.6萬輛和156.1萬輛，同比分別增長26.8%和23.7%；純電動汽車產銷量均超過100萬輛，同比增長均超過三成。1-7月，新能源汽車產銷分別完成901.4萬輛和900.7萬輛，同比增長均近10%。



*汽車出口連續兩個月突破100萬輛*



出口方面延續增長態勢。今年7月，汽車出口104.3萬輛，環比增長0.6%，同比增長81.3%，月度出口量連續兩個月突破100萬輛。新能源汽車出口55.3萬輛，環比增長5.7%，同比增長1.5倍；傳統燃料汽車出口49萬輛，環比下降4.6%，同比增長40%。1-7月，新能源汽車出口290.9萬輛，同比增長1.2倍；傳統燃料汽車出口323.1萬輛，同比增長36.2%。



在產銷與出口雙雙走高的帶動下，新能源汽車市場滲透率同步刷新紀錄：7月，新能源汽車月度新車銷量佔比首次超過60%、累計佔比首次超過50%；月度出口量連續兩個月突破100萬輛，新能源汽車出口佔比亦連續兩個月超過50%。

《經濟通通訊社12日專訊》