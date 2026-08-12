【ＡＩ】米哈游AI陪伴遊戲上線不到30天宣布關服

米哈游11日發布公告，旗下Steam搶先體驗AI陪伴產品《BSide：Olivia Lin》（林離）停止線上運營。公告顯示，8月27日產品將上線離線版本，並關閉寫信、上傳MIDI等依賴在線服務的功能；8月31日15時，《林離》將從Steam商店下架，服務器正式關閉。



據悉，該款遊戲剛在7月13日開啟搶先體驗，原計劃搶先體驗持續至2026年底。角色林離設定為鋼琴專業女生，熱愛黑膠、老電影，上線時基礎功能全部免費；產品依靠AI對話寫信、MIDI鋼琴演奏、桌面動態壁紙等特色，上線初期收獲Steam「特別好評」。



此前，米哈游聯合創始人蔡浩宇旗下Anuttacon的AI陪伴產品AnuNeko（AI貓娘），也已經於7月29日永久關停，上線僅8個月。這款產品以黑貓擬人形象出圈，主打情緒化、有獨立性格的對話交互。



《每日經濟新聞》認為，兩款AI陪伴遊戲接連關停，可以折射出AI陪伴賽道的共性困境。在線AI陪伴需要持續消耗大模型算力，兩款產品均以免費體驗為主，缺少直接商業化路徑；同時AI對話、UGC內容審核帶來長期運營風險。

《經濟通通訊社12日專訊》