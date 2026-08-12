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AH股新聞

12/08/2026 13:53

星巴克中國再回應「蜜雪冰城代工」傳聞：嚴重失實

　　近日有消息稱，山姆中國前CMO張青加入博裕資本，負責操刀星巴克中國供應鏈改革，包括尋求與其他供應商合作，降低物料成本等，如紙杯、吸管、抹茶粉都將由蜜雪冰城(02097)代工。《界面新聞》今早曾引述知情人士表示，蜜雪冰城目前沒有接到任何與星巴克業務相關的訂單；星巴克中國則回應稱，對市場傳聞和猜測不作評論，各項業務均在正常運行中。

　　而據《澎湃新聞》最新報道，星巴克中國表示，「對於網傳『星巴克紙杯吸管或由蜜雪冰城代工』、『更換咖啡豆供應商』等信息，嚴重失實。我們始終秉持可持續高質量發展理念，堅持開放姿態，和行業供應鏈夥伴們協同發展、互惠共生，致力於為顧客提供始終如一的高品質咖啡產品和星巴克服務體驗。請大家理性辨別各類網傳消息，勿隨意轉發不實傳聞」。

　　2025年11月，博裕資本出資約24億美元收購星巴克中國60%股權，雙方成立合資公司共同運營星巴克中國業務，並簽訂業績對賭協議，涵蓋營收複合增速、門店擴張等核心指標。今年4月，星巴克中國宣布，星巴克全球與博裕投資的戰略合作已啟動，雙方將共同推動星巴克在中國市場的持續增長與體驗升級。
《經濟通通訊社12日專訊》

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