  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
中東戰火
etnet專輯
AH股新聞

12/08/2026 14:51

【人行操作】人行再現連續兩日逆回購操作為零，分析稱或為債市做多情緒降溫

　　人民銀行今早公布，根據公開市場業務一級交易商的需求，當日七天期逆回購操作量為零，這是人行連續兩日未進行逆回購，亦是繼今年6月3日及4日後，七天期逆回購操作量時隔兩個多月再次掛零。

　　《彭博》稱，人行在公開市場逆回購操作量連續兩日投放為零，凸顯在流動性充裕情況下，人行或希望抑制市場對債市的做多熱情。

　　自7月下旬以來，超長期國債期貨不斷創下年內新高。考慮到上個月底政治局會議打開了政策寬鬆期待，疊加7月通脹低於預期影響，部分機構做多熱情提升，投資者選擇通過拉長久期以博取更多資本利得，推動殖利率曲線牛平。

　　報道引述南華期貨研究院金融衍生品組負責人高翔稱，「人行逆回購操作零投放相較地量操作，信號作用更明顯，主要針對的還是近期利率下行加速，尤其是超長端」。考慮到最近債市缺乏實質利空因素，且近期基本面數據與政治局對於寬鬆政策表態對利多有所支撐，交易盤做多情緒高昂，或加大潛在的利率風險。零投放意在為市場偏多的預期降溫，短期內債市可能趨於盤整。

　　10年期國債殖利率仍在1.70%附近徘徊，這被市場認為是人行的合意區間，若向下突破，人行或將繼續通過資金面「敲打」債市。天風證券發送的點評稱，人行此次「零投放」或在一定程度上強化了10年國債殖利率1.7%的心理點位，短期內若沒有出現較強利好信號，長端利率進一步下行空間或相對有限。
《經濟通通訊社12日專訊》

【你點睇？】香港高溫破142年歷史紀錄，林超英批暑熱警告形同虛設，你是否贊成現行的工作暑熱警告制度進行檢討？ ► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

《麥加協議》：聖城下的新秩序舉世矚目

12/08/2026 19:23

中東戰火

說說心理話

定期存款 | 一周高息合集，華僑銀行12個月港元定存年息高達...

09/08/2026 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美國擬不遲於周五徵收新關稅，銜接即將到期的臨時1...

22/07/2026 09:59

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金