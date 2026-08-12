【人行操作】人行再現連續兩日逆回購操作為零，分析稱或為債市做多情緒降溫

人民銀行今早公布，根據公開市場業務一級交易商的需求，當日七天期逆回購操作量為零，這是人行連續兩日未進行逆回購，亦是繼今年6月3日及4日後，七天期逆回購操作量時隔兩個多月再次掛零。



《彭博》稱，人行在公開市場逆回購操作量連續兩日投放為零，凸顯在流動性充裕情況下，人行或希望抑制市場對債市的做多熱情。



自7月下旬以來，超長期國債期貨不斷創下年內新高。考慮到上個月底政治局會議打開了政策寬鬆期待，疊加7月通脹低於預期影響，部分機構做多熱情提升，投資者選擇通過拉長久期以博取更多資本利得，推動殖利率曲線牛平。



報道引述南華期貨研究院金融衍生品組負責人高翔稱，「人行逆回購操作零投放相較地量操作，信號作用更明顯，主要針對的還是近期利率下行加速，尤其是超長端」。考慮到最近債市缺乏實質利空因素，且近期基本面數據與政治局對於寬鬆政策表態對利多有所支撐，交易盤做多情緒高昂，或加大潛在的利率風險。零投放意在為市場偏多的預期降溫，短期內債市可能趨於盤整。



10年期國債殖利率仍在1.70%附近徘徊，這被市場認為是人行的合意區間，若向下突破，人行或將繼續通過資金面「敲打」債市。天風證券發送的點評稱，人行此次「零投放」或在一定程度上強化了10年國債殖利率1.7%的心理點位，短期內若沒有出現較強利好信號，長端利率進一步下行空間或相對有限。

《經濟通通訊社12日專訊》