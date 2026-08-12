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12/08/2026 18:05

《中國要聞》新華社：國務院原總理朱鎔基因病醫治無效在京逝世，享年98歲

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 朱鎔基2026年8月12日病逝北京，享年98歲
▷ 生於1928年10月，湖南長沙人
▷ 1998年3月任國務院總理，2003年3月卸任

　　據《新華社》報道，中共中央、全國人大常委會、國務院、全國政協發訃告指，國務院原總理朱鎔基因病醫治無效，於2026年8月12日11時06分在北京逝世，享年98歲。

　　朱鎔基出生於1928年10月，湖南長沙人，1998年3月在九屆全國人大一次會議上被任命為國務院總理，2003年3月卸任。訃告形容，朱鎔基是「中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士，傑出的無產階級革命家、政治家，黨和國家的卓越領導人」。

　　訃告總結朱鎔基的政績，其中包括：面對亞洲金融危機衝擊和國內特大洪澇災害，他按照黨中央部署，從實行適度從緊的財政、貨幣政策轉向實行積極的財政政策和穩健的貨幣政策，著力擴大國內需求，深化重點領域改革，保持了經濟穩定、快速增長。全面調整產業結構、地區結構和城鄉結構，大力發展高新技術產業特別是信息產業，積極支持現代服務業加快發展，著力提高經濟增長質量和效益。

　　採取一系列擴大對外開放、鼓勵出口的政策措施，堅持人民幣不貶值，實施市場多元化戰略和以質取勝戰略，積極吸引外資，更好地利用國內國際兩個市場、兩種資源，堅決維護香港國際金融中心繁榮穩定。

　　加大生態環境保護和建設力度，強化對土地、礦產等資源的管理，集中力量對重點流域、區域等污染進行治理。建立國有企業下崗職工基本生活保障、失業保險、城鎮居民最低生活保障制度，下大力氣解決拖欠職工工資、下崗職工再就業等問題。持續轉變政府職能，推進政府機構改革，著力加強政府自身建設。
《經濟通通訊社12日專訊》

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