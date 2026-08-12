《Ａ股行情》滬綜指近平開，7月汽車出口同比大增88%

A股三大指數今早偏軟，滬綜指低開0.01%，報3933.55點，深成指低開0.04%，創業板指低開0.2%。盤初半導體芯片股領漲，韓媒消息指，南韓SK海力士計劃重啟中國大連第二工廠建設，此舉將使當地NAND閃存產能提高約50%。



中國7月汽車出口量再度大幅增長，國內市場低迷促使車企加速出海。乘聯分會的數據顯示，7月汽車出口量同比躍升88%，達到91.8萬輛。這意味著中國生產的汽車中有41%銷往海外，而一年前這一比例為21%。強勁的出口表現與國內零售的整體疲軟形成鮮明對比：7月乘用車零售銷量下降21%，至146萬輛。汽車整車股跌多升少。



另外，《中國證券報》報道，深交所近期陸續發布創業板智能駕駛指數、創業板機器人指數、創業板光伏指數三條創業板主題指數相關公告。創業板在智能駕駛、機器人、光伏等細分領域培育發展了一批代表性公司，市值分別達0.6萬億元（人民幣．下同）、1.4萬億元、0.7萬億元。業內人士認為，本次三條指數的發布，標誌「創系列」指數進一步提質擴面，將為投資者把握經濟轉型升級紅利提供優質工具。



人行根據公開市場業務一級交易商的需求，今日七天期逆回購操作量為零，這是人行連續兩日未進行逆回購。公開市場今日有50億元逆回購到期，即今日淨回籠50億元。

《經濟通通訊社12日專訊》