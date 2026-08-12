《Ａ股行情》滬綜指收升0.32%，地產股午後衝高，芯片全日走強

滬綜指經歷昨日跌市後即反彈，今日收升0.32%報3946.68點，深成指揚1.09%，創業板指漲1.49%。滬深兩市成交額錄2.15萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日縮量1685億元或7.3%，個股升多跌少，兩市共3860隻個股上漲。
從板塊來看，芯片股全日走強，光通信、先進封裝概念漲幅居前。南韓SK海力士計劃重啟中國大連第二工廠建設，將使當地NAND閃存產能提高約50%，消息提振半導體產業鏈表現。
地產股午後衝高，板塊指數最終收升3.5%，濱江集團(深:002244)及新城控股(滬:601155)多股漲停。近日，多地密集出台或儲備樓市新政，持續促進住房消費潛力釋放。其中，北京市非京籍家庭購房社保年限下調為1年，公積金貸款額度最高可至340萬元；南京將深入開展住房消費「以舊換新」活動，助力改善型住房需求有序釋放等。
大消費板塊盤中轉跌為升，安記食品(滬:603696)、一鳴食品(滬:605179)、今世緣(滬:603369)漲停封板。
|收市（點）
|升/跌(%)
|成交金額（億元人民幣）
|滬深300
|4690.92
|+0.58
|上證指數
|3946.68
|+0.32
|9861.22
|深證成指
|14414.43
|+1.09
|11663.00
|創業板指
|3602.08
|+1.49
|科創50
|1736.99
|+1.61
|B股指數
|283.05
|+0.34
|1.02
|深證B指
|1177.54
|+0.59
|0.45
《經濟通通訊社12日專訊》
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