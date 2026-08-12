《Ａ股行情》滬綜指收升0.32%，地產股午後衝高，芯片全日走強

滬綜指經歷昨日跌市後即反彈，今日收升0.32%報3946.68點，深成指揚1.09%，創業板指漲1.49%。滬深兩市成交額錄2.15萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日縮量1685億元或7.3%，個股升多跌少，兩市共3860隻個股上漲。



從板塊來看，芯片股全日走強，光通信、先進封裝概念漲幅居前。南韓SK海力士計劃重啟中國大連第二工廠建設，將使當地NAND閃存產能提高約50%，消息提振半導體產業鏈表現。



地產股午後衝高，板塊指數最終收升3.5%，濱江集團(深:002244)及新城控股(滬:601155)多股漲停。近日，多地密集出台或儲備樓市新政，持續促進住房消費潛力釋放。其中，北京市非京籍家庭購房社保年限下調為1年，公積金貸款額度最高可至340萬元；南京將深入開展住房消費「以舊換新」活動，助力改善型住房需求有序釋放等。



大消費板塊盤中轉跌為升，安記食品(滬:603696)、一鳴食品(滬:605179)、今世緣(滬:603369)漲停封板。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4690.92 +0.58 上證指數 3946.68 +0.32 9861.22 深證成指 14414.43 +1.09 11663.00 創業板指 3602.08 +1.49 科創50 1736.99 +1.61 B股指數 283.05 +0.34 1.02 深證B指 1177.54 +0.59 0.45

《經濟通通訊社12日專訊》