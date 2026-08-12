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AH股新聞

12/08/2026 14:04

【ＡＩ】Manus：即將恢復以獨立公司形式運營，部分用戶數據將刪除

　　中國人工智能體(AI Agent)公司Manus昨日發布《致Manus用戶的一封信》表示，即將恢復以獨立公司的形式運營，而作為恢復獨立運營的一部分，同時為遵守特定司法轄區的監管要求，部分用戶在2025年12月29日當天或之後產生的數據，將於2026年8月23日08:00起至8月24日期間(SGT)被刪除。受影響的用戶可以從現在起至2026年8月23日07:59(SGT)備份數據，並可從2026年8月25日08:00(SGT)起恢復數據。在此期間，未受影響的用戶可以照常使用Manus，無需採取任何行動。

　　去年12月，Meta宣布以20億美元收購Manus，惟這項交易迅速引起中國監管方關注，監管部門在今年4月要求撤銷交易。

　　近日有消息稱，騰訊(00700)正在洽談成為Manus的最大股東。消息指，由騰訊牽頭的中方資本組團以約20億美元估值從Meta手中回購Manus的全部股權。另有知情人士向內媒透露，此次交易後，騰訊仍將保持少數股東地位，但不會控股。
《經濟通通訊社12日專訊》

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