【聚焦人幣】德意志銀行加入民幣清算行網絡，分析稱中國加速吸收外資本土行擴大影響力

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中國人民銀行周一（10日）宣布，授權德意志銀行擔任法蘭克福人民幣清算行。德意志銀行成為歐洲首家獲得人民幣清算行資格的外資銀行，使去年以來加入這一網絡的外資行擴大到四家，《彭博》稱，這顯示中國正在借助外資行本土優勢擴大人民幣影響力。



此前，歐洲的人民幣清算銀行由中國工商銀行、中國銀行和建設銀行在當地的分支機構擔任，地點包括英國、德國、法國和俄羅斯等國。



*地緣政治摩擦成為人民幣國際化發展契機*



報道指，中國對歐洲和德國的貿易順差今年都飆升至歷史新高，帶來了更多人民幣清算需求。雙邊貿易的迅速發展，疊加近年地緣政治摩擦催生的支付結算幣種多元化趨勢，都為人民幣國際化提供了發展契機。



報道引述中銀證券全球首席經濟學家管濤表示，「這些年人民幣國際化越來越獲得海外認可，外資銀行有成為人民幣清算行的積極性」；作為本土銀行，外資銀行在自身網絡方面可以提供更大的優勢，而中國也有意願進一步豐富和發展海外人民幣清算網絡。



*德意志中國：近年人幣結算諮詢和交易量上升*



德意志銀行（中國）行長尹楨在給《彭博》的書面回覆中稱，「過去幾年，德意志銀行客戶有關人民幣結算的諮詢和交易量穩步上升，越來越多的全球企業直接使用人民幣開具發票，以降低交易成本」。他並稱，在中國擁有大量商業活動的歐洲跨國公司，尤其是製造、汽車和 綠色科技領域的企業，可能成為推動需求的主要力量。這些企業希望降低外匯成本和風險、提高結算效率，並實現貿易結算貨幣多元化。

《經濟通通訊社12日專訊》