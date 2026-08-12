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AH股新聞

12/08/2026 15:55

小紅書：RED LAND今年10月初上海舉行，集結《王者榮耀》、Marvel等逾百個熱門IP

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 小紅書REDLAND2026將於10月2-6日上海復興島舉辦
▷ 集結《王者榮耀》、Marvel等逾百個遊戲動漫IP
▷ 探索區擴至10萬平方米並新增日夜漫展模式

　　小紅書今日宣布，RED LAND 2026將於10月2日至6日在上海楊浦區復興島舉辦。這是RED LAND自去年開辦以來連續第二年落地復興島。

　　RED LAND是小紅書首個為遊戲、二次元愛好者打造的超大型線下IP，將復興島其中一角變身成「開放世界冒險島」。據介紹，本屆RED LAND將集結超過100個知名遊戲及動漫IP，數量較去年翻倍，包括《王者榮耀》、《黑神話：悟空》、《原神》、《崩壞：星穹鐵道》等熱門遊戲IP，迪士尼旗下瘋狂動物城（Zootopia，港譯「優獸大都會」）、漫威(Marvel)等全球知名流行文化IP，以及《賽博朋克2077》、《巫師3：狂獵》等一眾海外單主機精品IP。

　　本屆RED LAND的探索區域從去年的8萬平方米擴至10萬平方米　 並劃分為翻身時空港、重生試煉場和黃金海岸線三大區域，玩家可在各區之間自由穿梭、探索體驗。本屆RED LAND還將首次推出遊戲二次元大型沉浸式互動花車巡遊，巡遊隊伍由IP經典角色、NPC、Coser與創意花車組成。冒險者營地則設置了日光、月光兩大舞台，持續舉行見面會、歌友會、互動簽繪等多重活動，打造覆蓋Cos、OC、虛擬偶像等興趣圈層的線下同好社交場。

　　此外，本屆活動首增日夜漫展新模式，夜場模式開啟後，現場將增加限定玩法、特殊互動及NPC夜間專屬內容。

　　去年8月，首屆RED LAND落地復興島，吸引近30萬用戶參與答題免費領票、數萬人登島體驗。
《經濟通通訊社12日專訊》

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