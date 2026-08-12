【聚焦人幣】上海電氣擬新發「明珠債」，中國自貿區債券市場現復甦跡象

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

據《彭博》報道，中國自貿區債券市場在歷經幾年沉寂後，隨著企業發行人重返市場，開始出現復甦跡象。報道引述知情人士透露，上海市屬能源裝備企業上海電氣集團(02727)(滬:601727)周三開始推介3年期自貿區債券，初始價格指引約為2.4%。據《彭博》統計，該公司是自2023年監管收緊以來，首家在自貿區債券市場發債的非金融機構。



知情人士並稱，此筆3年期債券將由上海電氣的香港子公司提供擔保，並獲得上海電氣出具的維好協議支持。穆迪今年6月將上海電氣發行人評級上調至A3，展望為穩定，理由是其財務緩衝能力增強、業務狀況穩健等。



自貿區債券又稱「明珠債」(Pearl Bonds)，是依託上海自貿區發行和結算的離岸債券。報道稱，此前城投公司一度熱衷借道自貿區進行融資，2023年年中政府加強管控此類債券，發行遂陷入停滯，時隔兩年後該債券重啟發行，但主體多為中資銀行境外分行。隨著企業發行人重返市場，發行主體結構逐漸多元化，或有助該人民幣離岸債券市場的進一步發展。



富達國際亞洲固定收益主管朱蕾表示，「明珠債市場完全由中國境內監管機構監管，僅允許優質發行人進入」，而這尤其重要，有助於增強國際投資者的信心，特別是考慮到近年來境外投資者經歷了房地產行業違約潮後。



明珠債與點心債、熊貓債等共同構建出多層次人民幣國際債券體系，為中國拓展了跨境投融資渠道，並擴充了離岸人民幣資金池。在融資成本優勢的助推下，今年迄今為止，點心債和熊貓債的發行規模均已創下歷年來同期新高。

《經濟通通訊社12日專訊》