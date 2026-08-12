【ＡＩ】豆包推出大學生優惠，助解決科研、創作等複雜學習任務

字節跳動旗下AI智能助手豆包今日宣布，面向全國在校大學生推出專屬優惠活動，通過提供更多使用額度和專業版特惠價，輔助在校大學生解決科研、創作等複雜學習任務。



豆包表示，將為完成認證的學生權益用戶提供2.5倍免費額度。完成學生認證並領取權益後，用戶可選擇以38元人民幣連續包月的學生特惠價，購買原價每月68元的豆包專業版標準套餐。

《經濟通通訊社12日專訊》