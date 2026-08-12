浙商銀行(02016)股東浙江省海港集團累計增持2.7億A股，持股升至6%

浙商銀行(02016)(滬:601916)公布，在周一收到股東浙江省海港投資運營集團告知，在3月9日至本周一（10日）期間通過集中競價方式累計增持2.71億股A股，佔約0.99%股權。



該集團指，增持後，浙江省海港集團及其一致行動人權益合計持股由5.02%升至6.01%。該集團目前無控股股東，無實際控制人，有關權益變動不會導致該集團產生控股股東或實際控制人。

《經濟通通訊社12日專訊》