  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯
AH股新聞

12/08/2026 08:43

浙商銀行(02016)股東浙江省海港集團累計增持2.7億A股，持股升至6%

　　浙商銀行(02016)(滬:601916)公布，在周一收到股東浙江省海港投資運營集團告知，在3月9日至本周一（10日）期間通過集中競價方式累計增持2.71億股A股，佔約0.99%股權。

　　該集團指，增持後，浙江省海港集團及其一致行動人權益合計持股由5.02%升至6.01%。該集團目前無控股股東，無實際控制人，有關權益變動不會導致該集團產生控股股東或實際控制人。
《經濟通通訊社12日專訊》

【你點睇？】納斯達克23小時交易制度獲批，你認為會否對港股造成吸資效應？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

《麥加協議》：聖城下的新秩序舉世矚目

12/08/2026 19:23

中東戰火

說說心理話

定期存款 | 一周高息合集，華僑銀行12個月港元定存年息高達...

09/08/2026 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美國擬不遲於周五徵收新關稅，銜接即將到期的臨時1...

22/07/2026 09:59

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金