中國光大銀行(06818)執董及副行長楊兵兵辭任，與董事會無不同意見

中國光大銀行(06818)(滬:601818)公布，副行長楊兵兵昨日向董事會提交辭呈，辭去執行董事，社會責任、普惠金融發展和消費者權益保護委員會委員及副行長職務。楊兵兵的辭任自昨日起生效。



該集團指，楊兵兵的離任不會導致董事會成員低於法定人數，已按照相關規定做好工作交接。至於楊兵兵因工作調整而辭任，他確認與董事會無不同意見，亦無任何與離任有關的事項需要通知股東。

《經濟通通訊社12日專訊》