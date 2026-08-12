中國鋁業(02600)控股股東中鋁集團累斥6.6億人幣，增持0.45%股權

中國鋁業(02600)(滬:601600)公布，關於控股股東中鋁集團及其一致行動人增持股份，截至昨天，累計增持金額約6.59億元，累計增持約7735.7萬股，約佔已發行總股本0.45%。



該集團指，中鋁集團及其一致行動人增持4760萬股A股，及2975.6萬股H股，中鋁集團及其一致行動人持股由33.56%升至34.01%。

《經濟通通訊社12日專訊》