中際旭創(03308)擬斥2745萬人幣認購創投基金持九成份額

中際旭創(03308)(深:300308)公布，擬以自有資金2745萬元人民幣認購基金蘇州乾融晟潤創業投資合夥企業（有限合夥），將持有合夥企業90%出資份額。
該集團指，乾融晟潤經營創業投資，存續期限9年。該集團指，投資將持續拓展投資布局，促進優勢資源共享整合，產業與資本融合，提升核心競爭力；且投資基金可通過項目投資達致資本增值，從而更好地持續發展。
《經濟通通訊社12日專訊》
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12/08/2026 08:44
中際旭創(03308)(深:300308)公布，擬以自有資金2745萬元人民幣認購基金蘇州乾融晟潤創業投資合夥企業（有限合夥），將持有合夥企業90%出資份額。
該集團指，乾融晟潤經營創業投資，存續期限9年。該集團指，投資將持續拓展投資布局，促進優勢資源共享整合，產業與資本融合，提升核心競爭力；且投資基金可通過項目投資達致資本增值，從而更好地持續發展。
《經濟通通訊社12日專訊》
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