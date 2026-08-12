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AH股新聞

12/08/2026 07:52

《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，昨日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
藥明康德(603259)2703.28
中國巨石(600176)1807.39
紫金礦業(601899)1640.96
寒武紀(688256)1575.77
兆易創新(603986)1421.39
工業富聯(601138)1399.04
中微公司(688012)1335.36
生益科技(600183)1325.91
中天科技(600522)1180.03
瀾起科技(688008)1073.76
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
中際旭創(300308)4690.68
新易盛(300502)3312.98
東山精密(002384)2503.19
寧德時代(300750)1828.71
光迅科技(002281)1453.53
風華高科(000636)1348.22
雲南鍺業(002428)1316.46
勝宏科技(300476)1195.16
北方華創(002371)1059.27
紫光股份(000938)1026.15

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社12日專訊》

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