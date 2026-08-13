《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|生益科技
|(600183)
|2876.98
|寒武紀
|(688256)
|2051.37
|藥明康德
|(603259)
|2040.70
|兆易創新
|(603986)
|1996.85
|中國巨石
|(600176)
|1862.65
|瀾起科技
|(688008)
|1796.16
|工業富聯
|(601138)
|1394.65
|紫金礦業
|(601899)
|1384.62
|中微公司
|(688012)
|1359.28
|長電科技
|(600584)
|1127.66
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|3893.20
|新易盛
|(300502)
|3025.63
|東山精密
|(002384)
|2814.95
|寧德時代
|(300750)
|2645.58
|天孚通信
|(300394)
|2331.35
|紫光股份
|(000938)
|2083.73
|浪潮信息
|(000977)
|1780.09
|北方華創
|(002371)
|1643.46
|光迅科技
|(002281)
|1605.08
|陽光電源
|(300274)
|1363.19
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社13日專訊》
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