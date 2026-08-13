《神州頭條》財經報章頭版摘要：朱鎔基同志逝世

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

內地主要財經報章頭版摘要如下:



《中國證券報》



朱鎔基同志逝世

＝＝＝＝＝＝＝

中國共產黨中央委員會、中華人民共和國全國人民代表大會常務委員會、中華人民共和國國務院、中國人民政治協商會議全國委員會沉痛宣告：中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士，傑出的無產階級革命家、政治家，黨和國家的卓越領導人，中國共產黨第十四屆、十五屆中央政治局常委，國務院原總理朱鎔基同志，因病醫治無效，於2026年8月12日11時06分在北京逝世，享年98歲。



逐「新」向未來，聚勢育新機

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

「十五五」規劃綱要明確提出發展壯大新興產業，近日召開的中共中央政治局會議在部署下半年經濟工作時強調「著力打造新興支柱產業」。



央行：及時謀劃出台務實管用增量政策

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

8月12日，中國人民銀行發布的2026年第二季度中國貨幣政策執行報告表示，人民銀行將充分發揮各項存量政策效能，及時謀劃出台務實管用的增量政策，加大逆周期調節力度，加力擴大內需、優化供給，推動經濟持續向新向優向好發展。





《上海證券報》



中共中央、全國人大常委會、國務院、全國政協訃告，朱鎔基同志逝世

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

中國共產黨中央委員會、中華人民共和國全國人民代表大會常務委員會、中華人民共和國國務院、中國人民政治協商會議全國委員會沉痛宣告：中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士，傑出的無產階級革命家、政治家，黨和國家的卓越領導人，中國共產黨第十四屆、十五屆中央政治局常委，國務院原總理朱鎔基同志，因病醫治無效，於2026年8月12日11時06分在北京逝世，享年98歲。



央行發布二季度貨幣政策執行報告，及時謀劃出台務實管用增量政策

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

中國人民銀行8月12日發布2026年第二季度中國貨幣政策執行報告，分析內外部形勢，明確下一階段貨幣政策主要思路，並探討海外主要經濟體貨幣政策調整、利率調控機制等熱點話題。



每日不超過6000億元，央行將開展四次隔夜逆回購操作

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

隔夜逆回購，首現月中操作。中國人民銀行8月12日公告，為更好匹配銀行體系短期流動性需求，將在8月14日、8月17日至8月19日開展隔夜逆回購操作，采用固定利率、數量招標，每日操作量不超過6000億元人民幣。





《證券時報》



朱鎔基同志逝世

＝＝＝＝＝＝＝＝

中國共產黨中央委員會、中華人民共和國全國人民代表大會常務委員會、中華人民共和國國務院、中國人民政治協商會議全國委員會沉痛宣告：中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士，傑出的無產階級革命家、政治家，黨和國家的卓越領導人，中國共產黨第十四屆、十五屆中央政治局常委，國務院原總理朱鎔基同志，因病醫治無效，於2026年8月12日11時06分在北京逝世，享年98歲。



繼續實施好適度寬鬆貨幣政策，逐步增加隔夜逆回購操作頻率

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

8月12日，中國人民銀行發布《2026年第二季度中國貨幣政策執行報告》，明確下一階段央行將繼續實施好適度寬鬆的貨幣政策。結合一級交易商需求，逐步增加隔夜逆回購的操作頻率。持續優化跨境人民幣政策體系，整合、優化早期發布的跨境人民幣結算政策。



我國汽車出口連續兩月超百萬輛，新能源新車銷量佔比首超60%

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

7月份，汽車市場進入傳統銷售淡季，但我國汽車出口的表現依然亮眼。8月12日，中國汽車工業協會發布的最新汽車產銷數據顯示，7月汽車產銷分別完成‌257.3萬輛‌和‌258.4萬輛‌，環比分別下降6.8%和8%，同比分別微降0.7%和0.3%；1-7月，汽車產銷分別完成1756.7萬輛和1760.2萬輛，同比均下降3.7%，但降幅較上半年有所收窄。

《經濟通通訊社13日專訊》