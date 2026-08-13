《神州經脈》三大外賣平台落地「紅燈停錶」，長鑫市值超越騰訊

滬深股市走勢反覆，滬指最終收低0.5%報3926.96點，深成指也跌0.87%，創業板軟0.45%。兩市全日（13日）成交2.55萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日放量3985億元或18.5%。從板塊來看，有色金屬股尾盤急挫，黃金及鋁跌幅靠前。上漲方面，創新藥概念走強，萬邦醫藥、博濟醫藥紛紛升20%漲停。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7451，較上個交易日4時30分收盤價升5點子，兩連升，全日在6.7400至6.7466之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.7888，較上個交易日跌6點子，較市場預測偏弱約420點。



*今日新聞精選*



1. 中國人民銀行發布第二季度季度貨幣政策報告，明確下一步逐步增加隔夜逆回購的操作頻率，進一步暢通政策利率向市場利率傳導。分析認為，短端利率調控框架是此次報告關鍵增量信息，標誌著貨幣政策操作框架改革系統性落地，短端利率「錨」將更清晰、資金面將更穩定。此外，報告未提及「降準降息」，分析認為在逆周期調節方面，人行更可能通過結構性工具擴容和框架改革來實現，而非總量擴容。



2. 據微信公眾號「北京市場監管」消息，京滬兩地市場監管部門今日聯合組織美團、淘寶閃購、京東外賣三家平台，圍繞外賣騎手算法優化開展「破捲向善」第二次協商對話。三家外賣平台率先集中在北京落地「紅燈停錶」，即外賣騎手在等紅燈過程中，平台將為騎手的配送時長「自動補時」，等紅燈多久，補時多久。目前已陸續啟動道路測試及試運行，近期將在朝陽、通州、經開區等部分區域上線運行。



3. 截至今日港股收盤，騰訊控股下跌4.46%，市值報4萬億港元，約合3.44萬億元人民幣。長鑫科技今日收跌1.2%，報52.88元，市值為3.54萬億元，超越騰訊躍居中國上市公司市值首位。長鑫科技於7月27日正式登陸科創板，發行價為8.66元/股。上市首日開盤報49.5元，盤中股價一度突破55元，總市值逼近3.7萬億元；當日午間收盤前，長鑫科技市值短暫超過騰訊控股（市值4.03萬億港元，約合3.47萬億元人民幣）。



4. 據《央視新聞》報道，第二屆世界人形機器人運動會將於8月22日在國家速滑館「冰絲帶」開幕。本屆賽事共吸引了六大洲16個國家的666支隊伍、2056台機器人同台競技，隊伍總量同比增長138%，機器人數量翻了兩番。國際方面，美國、德國、日本等機器人賽隊悉數登場，巴西還集結了五隻機器人足球世界盃冠軍隊伍，組建起一支國家聯隊參賽。國內方面，157家企業、641隻隊伍、1975台機器人齊聚賽場，第一梯隊企業基本全部到場。賽項總數從首屆26個拓展至51個。



5. Sensor Tower商店情報平台數據顯示，7月共38個中國廠商入圍全球手遊發行商收入榜TOP 100，合計吸金23億美元，佔本期全球TOP 100手遊發行商收入42.6%。7月中國手遊Top 5發行商收入均過億（美元），騰訊、網易、米哈遊實現兩位數增長，其中米哈遊收入環比大增71%，增幅位居Top 30發行商前列；沐瞳科技、心動網絡、Modo Global等多家發行商在暑期內容與活動推動下實現收入顯著增長。騰訊持續蟬聯全球手遊發行商收入榜冠軍。



6. 據上海市政府網站消息，上海市發展和改革委員會日前印發《上海市貫徹落實〈關於進一步促進民間投資發展的若干措施〉的行動方案》，提到支持推薦民營企業參與國家審批（核准）的鐵路、核電、水電、跨省跨區直流輸電通道、油氣管道、進口液化天然氣接收和儲運設施、供水等領域項目，提升民間資本在國家重大基礎設施項目建設的參與度。引導民營企業通過參與國家重大項目拓展能源、交通領域產業布局，加強在高端能源裝備研發、製造等細分領域投資。



7. 據《財新》報道，美國期權做市商海納國際和城堡證券經過一個多月的券商數據調取和逐戶交易分析，將涉嫌富途及老虎期權內幕交易案的範圍由超過310個大幅縮小至45人控制的47個帳戶。經過逐戶比較交易利潤、回報率、合約數量、到期時間、券商、所在地及建倉時間等指標，涉嫌內幕交易的整體獲利增加至1.55億美元。該案的初步聽證會定於美東時間本周五（14日）舉行。這些人被指利用中國政府打擊跨境券商的相關內幕信息進行交易，獲利至少1億美元。



8. 榮耀昨晚正式發布具多模態交互能力的新品Robot Phone，售價9999元起，低於市場預期。據《財新》報道，榮耀CEO李健在發布會後表示，發布Robot Phone是品牌高端化開始，在Robot Phone的基礎上會有愈來愈多AI終端新形態和新產品。榮耀Robot Phone配備四自由度雲台系統，智能助手YOYO搭載機器人模式，將雲台系統演進為智能體的執行器，用戶可以在拍攝時用自然語言讓雲台自動跟隨被拍者。