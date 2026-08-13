《鍾之日記》績後表現各異，聯想漲騰訊跌

8月13日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



受美國7月CPI全面符合預期並呈現降溫跡象，市場加息憂慮有所紓緩，美股隔晚個別發展。藍籌績後表現各異，騰訊(00700)低開低走拖累大盤，聯想(00992)股價大幅飆升，恒生指數全日收跌43點或0.2%，報25396，主板成交逾2637億元。



*滬綜指震盪收跌0.5%，有色金屬尾盤急挫*



滬深股市走勢反覆，滬指最終收低0.5%報3926.96點，深成指也跌0.87%，創業板軟0.45%。兩市全日成交2.55萬億元人民幣，較上一個交易日放量3985億元人民幣或18.5%。



從板塊來看，有色金屬股尾盤急挫，黃金及鋁跌幅靠前，曉程科技(深:300139)跌近9%，天山鋁業(深:002532)跌7.6%。現貨金價格午後下跌0.5%，至每盎司4383.53美元，此前曾跳漲約1%，觸及逾兩個月最高點。此外，鋁價下跌，因主要生產商EGA確認其冶煉廠復產時間表。



上漲方面，創新藥概念走強，萬邦醫藥(深:301520)、博濟醫藥(深:300404)紛紛升20%漲停。國內科研團隊開發出一種可口服的「智能益生菌」，帶來糖尿病治療新突破，相關研究成果8月12日發表於國際科學期刊《Nature》。



人行發布第二季度貨幣政策執行報告稱，當前外部環境更加複雜多變，供給衝擊和輸入型通脹壓力影響仍在持續；下階段，將繼續實施好適度寬鬆的貨幣政策，及時謀劃出台務實管用的增量政策，加大逆周期調節力度，並保持流動性充裕和社會融資條件相對寬鬆。



*聯想首季收入超預期，股價飆兩成*



聯想集團(00992)績後股價起飛，盤中一度升22%，最高見35.46元，創上市新高，全日漲幅20%，收報34.9元，為表現最勁藍籌股。



聯想公布，截至6月底止首財季業績，經調整權益持有人應佔溢利則按年增長176%至10.75億美元，首次突破10億美元里程碑，大勝預期的6.38億美元。期內收入按年增長43%至269.43億美元，同樣勝過預期的224.18億美元，創單季度歷史新高。期內權益持有人應佔虧蝕6.09億美元，而去年同期為溢利5.05億美元，集團解釋盈轉虧主因期內確認與認股權證相關的衍生金融負債公允值虧損16.90億美元所致。



在首財季，三大業務集團收入均錄得第一財季新高，按年均實現雙位數增長，集團產品及服務組合全面得益於人工智能驅動帶來的增長動能加速釋放。人工智能相關收入按年增長60%，佔集團收入的35%。



展望未來，集團將繼續推進其混合式人工智能戰略以把握增長機遇，並提升設備、基礎設施、解決方案及服務等領域的盈利能力。面對零部件供需持續失衡的挑戰，集團的全球規模、營運能力、具備韌性的供應鏈及創新領軍地位為後續進一步增強競爭力奠定穩固基礎。



花旗報告指出，聯想業績遠勝預期，進一步強化由人工智能驅動的結構性增長敘事；維持聯想「買入」評級，目標價31元。該行看好聯想強勁的伺服器需求前景及盈利能力，以及個人電腦、手機和服務業務的穩定表現。



*騰訊跌超4%，AI投資成本引憂慮*



騰訊(00700)昨公布第二季業績，截至2026年6月30日，按非國際財務報告準則經調整淨利潤為684.15億元人民幣，略勝預期，同比增長9%；純利560.22億元人民幣，同比微升0.7%，不及市場預期。報告期內，公司實現營業收入2047.85億元人民幣，同比升11%，略高於市場預期。



值得注意，騰訊第二季資本開支達到527.84億元人民幣，同比增長176%，環比增65%，單季投入已相當於2025年全年資本開支的約三分之二。同期，騰訊錄得負138億元人民幣的自由現金流。騰訊強調，經營現金流中包含大額AI算力採購預付款，若剔除這部分支出，自由現金流仍有376億元人民幣。但截至二季度末，騰訊淨現金已由一季度末的1468.6億元人民幣降至581.9億元人民幣。



財報首次體現了新AI業務的資金成本。若剔除混元、元寶、CodeBuddy、WorkBuddy和小微等新AI產品影響，騰訊當季經調整經營盈利為861億元人民幣，同比增長19%；計入這些業務後，經營利潤為756億元人民幣，兩者相差約105億元人民幣。



受第二季利潤未達預期、AI投資成本上升憂慮，騰訊今日收跌4.5%，報441元，錄得三連跌。



面對騰訊在AI領域的巨額資本開支，大行的態度呈現分歧。摩根士丹利將對騰訊的目標價下調逾15%至550元，維持「增持」評級。該行認為，騰訊堅實的核心基本面被AI前置投資所抵消，預計騰訊下半年至2027年盈利將持平。高盛則對騰訊採取的積極AI投資策略表示讚賞，但指出其股價年內的調整已在一定程度上反映了市場對AI投入增加、盈利預期下調和回報周期較長等問題的擔憂，維持「買入」評級，目標價小幅下調4.3%至670元。花旗認為騰訊的AI計劃有明顯成效，同時核心業務保持韌性，將目標價上調至765元，並重申「買入」評級。



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