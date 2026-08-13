《Ａ股焦點》傳智教育跌逾5%，13天9次漲停，已被深交所重點監控

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傳智教育(深:003032)昨日盤後公告稱，公司股票價格近期上漲過快，自2026年7月24日以來收盤價格漲幅累計達到136.01%。公司股票近期已被深交所重點監控，如股價進一步異常上漲，公司可能申請停牌核查。



傳智教育是近日A股市場最引人注目的連板個股，7月底股價一路上漲。AI應用端昨日盤中震盪拉升，傳智教育再度漲停，在近13個交易日內累計收獲9個漲停。傳智教育今日低開低走，現跌5.5%，報12.2元（人民幣．下同）。



傳智教育表示，公司自成立以來所從事的主營業務均屬於傳統教育行業。公司從事的AI人才職業培訓業務除教學內容與AI相關外，教學形式、服務流程及商業邏輯與其他技能型培訓課程無實質差異，不涉及教育行業之外的業務。公司新開設的線下具身智能開發課程目前尚未正式開班，尚未形成收入和利潤，未來市場需求具有高度的不確定性。公司不開展機器人產品的批量研發及生產業務。



*A股教育IPO第一股，曾觸及退市風險警示標準*



官網信息顯示，傳智教育是第一個實現A股IPO的教育企業，是一家以就業為導向的職業教育集團。公司主要培養AI智能應用開發、AI大模型開發(Python)、AI鴻蒙開發、AI嵌入式+機器人開發、AI大數據開發、AI運維、AI測試、跨境電商運營、AI設計、AI視頻創作與直播運營、微短劇拍攝剪輯、AI前端開發等數字化應用人才。



傳智教育曾因2024年經審計的淨利潤為負值且扣除後的營業收入低於3億元，觸及了退市風險警示標準，被深交所實施「*ST」措施，今年才得以「摘帽」。根據最新的業績預告，傳智教育預計上半年歸屬於上市公司股東的淨利潤為2800萬元至4000萬元，同比增長488.72%至655.32%，實現扭虧為盈；預計扣非淨利潤為2100萬元至3100萬元。

《經濟通通訊社13日專訊》