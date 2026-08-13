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AH股新聞

13/08/2026 10:36

《Ａ股焦點》中鼎股份澄清與騰訊雲合作尚無實質落地內容，股價仍漲停

　　汽車零部件企業中鼎股份(深:000887)與騰訊雲達成戰略合作後漲停，公司昨日盤後發布《關於市場傳聞的澄清及風險提示的公告》稱，與騰訊雲簽署的戰略合作協議，僅為合作意向的框架協議，尚無實質落地的合作內容，未達到強制信息披露標準。

　　中鼎股份今日再度漲停，現報23.69元人民幣。

　　情況始於此前一則合作消息。騰訊雲官方公眾號11日發布消息，中鼎股份與騰訊雲正式簽署戰略合作協議，雙方將圍繞AI Factory、AI新基建、具身智能等方向開展深度合作。

　　對於合作內容，中鼎股份昨日的公告明確，雙方將在算力集群投建與運營、算力中心液冷業務、採購騰訊雲服務、AI應用合作方面展開合作，合作有效期為3年。戰略合作協議是雙方結成戰略合作關係的框架性協議，未觸及強制性披露的要求，尚無實質落地的合作內容，具體合作業務的金額、落地時間等，須經雙方進一步協商後簽署具體協議，能否就具體業務達成實質性合作存在不確定性。

　　中鼎股份並表示，本次簽署的戰略合作協議，未來可能的合作並非騰訊雲向公司單方面採購產品和服務，還涉及公司向騰訊雲採購產品和服務。因此，協議暫未產生收入，對公司本年度經營業績暫不會構成重大影響。
《經濟通通訊社13日專訊》

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