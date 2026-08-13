【央行動態】人行：綜合運用並適時調整貨幣政策工具，保持流動性充裕

中國人民銀行昨（12日）發布《2026年第二季度中國貨幣政策執行報告》，明確下一階段人行將繼續實施好適度寬鬆的貨幣政策。結合一級交易商需求，逐步增加隔夜逆回購的操作頻率。持續優化跨境人民幣政策體系，整合、優化早期發布的跨境人民幣結算政策。



今年以來，人行繼續實施適度寬鬆的貨幣政策，在存量政策接續發揮作用的基礎上，出台一系列貨幣金融政策，包括在6月宣布完善臨時回購操作機制，適時增加公開市場隔夜逆回購品種等。《報告》指出，這兩項措施將進一步提升人行流動性管理和短端利率調控的精準性、有效性。



*繼續實施好適度寬鬆的貨幣政策*



對於下一階段貨幣政策主要思路，《報告》提出，繼續實施好適度寬鬆的貨幣政策，綜合運用並適時調整貨幣政策工具，保持流動性充裕和社會融資條件相對寬鬆，引導社會融資規模、貨幣供應量增長同經濟增長、價格總水平預期目標相匹配，引導貨幣市場短端利率圍繞政策利率平穩運行。發揮市場利率定價自律機製作用，推動貸款定價基準多元化，引導金融機構提高利率定價能力。



同時，及時謀劃出台務實管用的增量政策，加大逆周期調節力度，加力擴大內需、優化供給，加強對科技創新、中小微企業等重點領域的金融支持。拓展豐富中央銀行宏觀審慎和金融穩定功能，創新金融工具，維護金融市場平穩運行，堅決守住不發生系統性金融風險的底線。



《經濟通通訊社13日專訊》