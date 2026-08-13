《中國要聞》上海：支持民營企業參與國家重大基建，拓展項目融資渠道

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據上海市政府網站消息，上海市發展和改革委員會日前印發《上海市貫徹落實〈關於進一步促進民間投資發展的若干措施〉的行動方案》，以進一步激發民間投資活力，促進民間投資發展。



《方案》提到，支持推薦民營企業參與國家審批（核准）的鐵路、核電、水電、跨省跨區直流輸電通道、油氣管道、進口液化天然氣接收和儲運設施、供水等領域項目，提升民間資本在國家重大基礎設施項目建設的參與度。引導民營企業通過參與國家重大項目拓展能源、交通領域產業布局，加強在高端能源裝備研發、製造等細分領域投資。



*鼓勵民企進入虛擬電廠、新型儲能等領域*



《方案》明確，鼓勵民營企業參與城市基礎設施建設運營。聚焦低空基礎設施、內河航運、能源等重點領域，各級投資主管部門在項目審批（核准）過程中，需開展民間資本參與項目建設論證。鼓勵民營企業進入虛擬電廠、車網互動、新型儲能等領域，對民間投資項目依法依規給予支持。鼓勵民營物流企業完善物流網絡設施建設，加快智能化綠色化轉型，支持通過合作、合資、租賃、委託經營等多元化模式，參與國有企業和集體經濟低效倉儲資源盤活。



*完善支持小微企業融資協調工作機制*



為強化多渠道資金保障，讓民間資本「有錢投」，《方案》提出拓展項目融資渠道，深化支持小微企業融資協調工作機制，持續優化市融資信用服務平台，落實好中小微企業信貸獎補政策，完善續貸和盡職免責等制度安排。充分發揮支農支小再貸款、科技創新和技術改造再貸款等央行政策工具引領作用，推動在滬銀行對民企加大貸款投放力度。



同時，出台「滬科積分貸」業務指引，引導銀行業金融機構加強「滬科積分」評價結果運用。依法依規支持新產業新業態新技術領域突破關鍵核心技術「卡脖子」企業、優質未盈利科技型企業登陸多層次資本市場。發揮三大先導產業母基金、未來產業基金、長三角創業投資引導基金的帶動作用，鼓勵更多民間資本參與子基金遴選，鼓勵國有企業和民營企業共同設立企業風險投資基金（CVC基金）和併購基金。加強對民間投資項目發行基礎設施領域不動產投資信託基金(REITs)協調服務，促進符合條件的民間投資項目發行REITs。

《經濟通通訊社13日專訊》