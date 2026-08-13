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AH股新聞

13/08/2026 14:25

富途、老虎期權內幕交易案據報鎖定45人，涉案獲利達1.55億美元

　　據《財新》報道，美國期權做市商海納國際和城堡證券經過一個多月的券商數據調取和逐戶交易分析，將涉嫌富途及老虎期權內幕交易案的範圍由超過310個大幅縮小至45人控制的47個帳戶。經過逐戶比較交易利潤、回報率、合約數量、到期時間、券商、所在地及建倉時間等指標，涉嫌內幕交易的整體獲利增加至1.55億美元。該案的初步聽證會定於美東時間本周五（14日）舉行。

　　據《彭博》此前報道，今年6月底，海納國際對100名身份不明的被告提起訴訟，稱當中大部分是涉嫌內幕交易的交易對手方。該公司稱，這些人利用中國政府打擊跨境券商的相關內幕信息進行交易，獲利至少1億美元。公司尋求追回其認為因這宗涉嫌內幕交易案而損失的逾7000萬美元，並稱這可能是近來規模最大的內幕交易案之一。其後城堡證券亦加入訴訟，稱損失2800萬美元。

　　《財新》報道指，45人的具體名單尚未公開，但絕大多數位於美國境外，其中有一人控制了三個帳戶。個別人獲利高達數千萬美元，獲利最少者亦有數十萬美元。

　　案件早前因「誤傷」散戶引發爭議。例如一名居住北京的投資者僅投入182美元購入富途看跌期權、最終虧損32美元亦遭凍結帳戶。此後，法院批准解除對「許多以較小金額自行交易的散戶投資者」帳戶的凍結。
《經濟通通訊社13日專訊》

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