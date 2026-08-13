【ＡＩ】榮耀發布萬元Robot Phone，CEO：會有愈來越多AI終端新產品

榮耀昨晚正式發布具多模態交互能力的新品Robot Phone，售價9999元人民幣起，低於市場預期。據《財新》報道，榮耀CEO李健在發布會後表示，發布Robot Phone是品牌高端化開始，在Robot Phone的基礎上會有愈來愈多AI終端新形態和新產品。



榮耀Robot Phone和普通直板機外觀上最大分別是其配備有四自由度雲台系統。榮耀稱旗下智能助手YOYO搭載機器人模式，將雲台系統演進為智能體的執行器。用戶可以在拍攝時用自然語言讓雲台自動跟隨被拍者；在播放音樂時，Robot Phone的雲台會隨音樂扭動表達情緒；在收到用戶點讚或點踩時，雲台也會歪頭或者搖頭，屏幕上亦會呈現相應的表情。



*近期更新IPO輔導狀態，AI終端生態轉型動作密集*



此前傳出上市停滯傳聞後，榮耀於近期更新IPO輔導狀態。7月30日，中證監官網IPO輔導公示系統顯示，中信證券發布關於榮耀首次公開發行股票並上市輔導工作進展情況報告（第四期）。本次輔導期間為2026年4月1日至2026年6月30日，期間公司股東會新增聘任1位董事，此外公司股權結構發生變動，致使公司接受輔導人員發生變動。榮耀於2025年6月完成上市輔導備案，此前預計2026年3月完成輔導。



在產品與上市進程之外，榮耀CEO李健還在7月23日宣布品牌形象標識更新為「榮耀之環」，取代之前純文字logo，並提出「敢想，敢不同」的新品牌主張。此前，榮耀在2025年3月的巴展(MWC)上發布了榮耀的「阿爾法戰略」，即以用戶為核心、AI終端的全聯接生態。榮耀隨後組建機器人團隊，在今年4月19日的2026北京亦莊人形機器人半程馬拉松賽場上，其旗下齊天大聖隊的「閃電」機器人憑借50分26秒（淨用時）的成績獲得冠軍，超越了第一名男運動員趙海杰1小時7分47秒的成績。



李健稱，「榮耀AI終端生態公司的雛形已經開始慢慢有了」，未來兩到三年將是AI終端設備大爆發的時間，因為智能需要與人接觸，而與人接觸靠的是終端設備。

《經濟通通訊社13日專訊》