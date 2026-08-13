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AH股新聞

13/08/2026 15:28

《行業數據》7月38家中國手遊發行商吸金23億美元，佔全球百強收入逾四成

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 38家中國手遊商7月收入23億美元，佔全球百強42.6%
▷ 騰訊蟬聯全球手遊發行商收入榜冠軍
▷ 網易《蛋仔派對》累計收入逾7.7億美元

　　Sensor Tower商店情報平台數據顯示，7月共38個中國廠商入圍全球手遊發行商收入榜TOP 100，合計吸金23億美元，佔本期全球TOP 100手遊發行商收入42.6%。

　　7月中國手遊Top 5發行商收入均過億（美元），騰訊(00700)、網易(09999)、米哈遊實現兩位數增長，其中米哈遊收入環比大增71%，增幅位居Top 30發行商前列；沐瞳科技、心動網絡、Modo Global等多家發行商在暑期內容與活動推動下實現收入顯著增長。

　　騰訊持續蟬聯全球手遊發行商收入榜冠軍。其穩健表現主要得益於《王者榮耀》、《和平精英》及《PUBG MOBILE（絕地求生）》等頭部主力的全線增長。其中，《王者榮耀》7月收入環比大漲35%，全球吸金約2億美元。

　　而網易位於中國手遊發行商排行榜第4名。旗下《蛋仔派對》7月收入表現突出，成為網易旗下手遊收入冠軍。Sensor Tower數據顯示，截至7月31日，該作全球累計收入已超過7.7億美元。

　　榜單之外，入圍全球收入TOP 100的中國手遊發行商依次是：遊卡網絡、鷹角網絡、SparkGame、露珠遊戲、Tap4Fun、益世界、遊酷盛世和BeHeFun Games共38家廠商。

*騰訊系產品在中國App Store手遊收入榜佔10席*

　　同時，受暑期檔拉動，本期中國App Store手遊收入榜呈現出明顯的普漲趨勢，TOP 20中多達16款產品實現了月度收入環比增長。頭部格局依然穩固，騰訊旗下《王者榮耀》、《和平精英》、《三角洲行動》和點點互動《無盡冬日》繼續包攬榜單前四。

　　整體來看，騰訊系產品共佔據了10個席位，佔據半壁江山。榜單中腰部的交替更為活躍，米哈遊旗下《絕區零》和《崩壞：星穹鐵道》，以及《英雄聯盟手遊》、《第五人格》、《FC足球世界-杯賽》等多款不同品類的產品憑借暑期活動節點重返TOP 20。
《經濟通通訊社13日專訊》

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