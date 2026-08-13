《行業數據》7月38家中國手遊發行商吸金23億美元，佔全球百強收入逾四成

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Sensor Tower商店情報平台數據顯示，7月共38個中國廠商入圍全球手遊發行商收入榜TOP 100，合計吸金23億美元，佔本期全球TOP 100手遊發行商收入42.6%。



7月中國手遊Top 5發行商收入均過億（美元），騰訊(00700)、網易(09999)、米哈遊實現兩位數增長，其中米哈遊收入環比大增71%，增幅位居Top 30發行商前列；沐瞳科技、心動網絡、Modo Global等多家發行商在暑期內容與活動推動下實現收入顯著增長。



騰訊持續蟬聯全球手遊發行商收入榜冠軍。其穩健表現主要得益於《王者榮耀》、《和平精英》及《PUBG MOBILE（絕地求生）》等頭部主力的全線增長。其中，《王者榮耀》7月收入環比大漲35%，全球吸金約2億美元。



而網易位於中國手遊發行商排行榜第4名。旗下《蛋仔派對》7月收入表現突出，成為網易旗下手遊收入冠軍。Sensor Tower數據顯示，截至7月31日，該作全球累計收入已超過7.7億美元。



榜單之外，入圍全球收入TOP 100的中國手遊發行商依次是：遊卡網絡、鷹角網絡、SparkGame、露珠遊戲、Tap4Fun、益世界、遊酷盛世和BeHeFun Games共38家廠商。



*騰訊系產品在中國App Store手遊收入榜佔10席*



同時，受暑期檔拉動，本期中國App Store手遊收入榜呈現出明顯的普漲趨勢，TOP 20中多達16款產品實現了月度收入環比增長。頭部格局依然穩固，騰訊旗下《王者榮耀》、《和平精英》、《三角洲行動》和點點互動《無盡冬日》繼續包攬榜單前四。



整體來看，騰訊系產品共佔據了10個席位，佔據半壁江山。榜單中腰部的交替更為活躍，米哈遊旗下《絕區零》和《崩壞：星穹鐵道》，以及《英雄聯盟手遊》、《第五人格》、《FC足球世界-杯賽》等多款不同品類的產品憑借暑期活動節點重返TOP 20。

《經濟通通訊社13日專訊》