  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
中東戰火
etnet專輯
AH股新聞

13/08/2026 17:51

《中國要聞》生態環境部：正加緊制定新一輪空氣質量持續改善行動方案

摘要 意見回饋
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 生態環境部正制定第四個大氣十條方案
▷ 新方案收嚴PM2.5等污染物濃度限值
▷ 粵港澳大灣區列為先行治理區域

　　據《新華社》報道，國務院新聞辦公室今日舉行「開局起步『十五五』」系列主題新聞發布會。生態環境部副部長徐必久在會上表示，中國正在抓緊制定新一輪空氣質量持續改善行動方案，即第四個「大氣十條」。前三個「大氣十條」分別是2013年的《大氣污染防治行動計劃》、2018年的《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》、2023年的《空氣質量持續改善行動計劃》，推動中國空氣質量明顯改善。

　　徐必久指出，當前，中國大氣污染治理成效不充分、不穩固、不平衡的問題依然突出，空氣質量改善仍然處於從「明顯改善」向「全面改善」過渡的關鍵期。第四個「大氣十條」將重點在「更高、更準、更科學」上下功夫。

*粵港澳大灣區等先行，對標世界一流水平探索改善路徑*

　　第一，標準要求更高，以PM2.5治理為主線，收嚴PM2.5濃度限值，並同步加嚴PM10、二氧化硫、氮氧化物等其他污染物濃度限值。第二，分區施策更準。對於京津冀及周邊、長三角和汾渭平原等三大重點區域，堅持方向不變、力度不減，將長江中游城市群、川渝地區、新疆「烏-昌-石」區域作為強化區域，對標重點區域進行全面治理，將粵港澳大灣區、福建、海南作為先行區域，對標世界一流水平，探索低濃度條件下的改善路徑。

　　第三，路徑措施更科學。堅持結構轉型和污染減排「兩手抓」，持續推動產業、能源、交通運輸結構優化調整，加強重點行業、領域、環節治理減排，謀劃開展一批重點行動、實施一批重大工程，推動污染物排放持續下降；同時將加強支撐保障，制修訂相關污染物排放標準，創新財稅、價格、金融、環保等差異化管理政策，推動空氣質量持續改善。
《經濟通通訊社13日專訊》

【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷：由被確定骨枯到坐輪椅，最後更跑了馬拉松！► 即睇

上一篇新聞︰13/08/2026 19:00  中移動(00941)：AI規模效應正逐步顯現，盈利能力續向好，今年派息率將穩中有升

下一篇新聞︰13/08/2026 17:48  【聚焦人幣】哈薩克據報擬發熊貓債籌至多66億元

其他
More

13/08/2026 17:40  上汽通用五菱：華境S底盤不存在網傳所謂「設計缺陷」

13/08/2026 17:39  《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

《麥加協議》：聖城下的新秩序舉世矚目

12/08/2026 19:23

中東戰火

從路蘭的《奧德賽》，看當代強權的迷途

12/08/2026 12:46

大國博弈

定期存款 | 一周高息合集，華僑銀行12個月港元定存年息高達...

09/08/2026 10:55

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金