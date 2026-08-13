《中國要聞》生態環境部：正加緊制定新一輪空氣質量持續改善行動方案

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據《新華社》報道，國務院新聞辦公室今日舉行「開局起步『十五五』」系列主題新聞發布會。生態環境部副部長徐必久在會上表示，中國正在抓緊制定新一輪空氣質量持續改善行動方案，即第四個「大氣十條」。前三個「大氣十條」分別是2013年的《大氣污染防治行動計劃》、2018年的《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》、2023年的《空氣質量持續改善行動計劃》，推動中國空氣質量明顯改善。



徐必久指出，當前，中國大氣污染治理成效不充分、不穩固、不平衡的問題依然突出，空氣質量改善仍然處於從「明顯改善」向「全面改善」過渡的關鍵期。第四個「大氣十條」將重點在「更高、更準、更科學」上下功夫。



*粵港澳大灣區等先行，對標世界一流水平探索改善路徑*



第一，標準要求更高，以PM2.5治理為主線，收嚴PM2.5濃度限值，並同步加嚴PM10、二氧化硫、氮氧化物等其他污染物濃度限值。第二，分區施策更準。對於京津冀及周邊、長三角和汾渭平原等三大重點區域，堅持方向不變、力度不減，將長江中游城市群、川渝地區、新疆「烏-昌-石」區域作為強化區域，對標重點區域進行全面治理，將粵港澳大灣區、福建、海南作為先行區域，對標世界一流水平，探索低濃度條件下的改善路徑。



第三，路徑措施更科學。堅持結構轉型和污染減排「兩手抓」，持續推動產業、能源、交通運輸結構優化調整，加強重點行業、領域、環節治理減排，謀劃開展一批重點行動、實施一批重大工程，推動污染物排放持續下降；同時將加強支撐保障，制修訂相關污染物排放標準，創新財稅、價格、金融、環保等差異化管理政策，推動空氣質量持續改善。

《經濟通通訊社13日專訊》