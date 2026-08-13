《Ａ股行情》滬綜指高開0.27%，人行稱將逐步增加隔夜逆回購頻率

滬深股市今早全線高開，滬綜指高開0.27%，報3957.16點，深成指高開0.85%，創業板高開1.52%；半導體板塊再度活躍，油氣股及醫藥股低開。



人民銀行發布第二季度貨幣政策執行報告，稱下一步要充分發揮各項存量政策效能，及時謀劃出台務實管用的增量政策，加大逆周期調節力度，加力擴大內需、優化供給，推動經濟持續向新向優向好發展。報告稱要繼續實施好適度寬鬆的貨幣政策，發揮增量政策和存量政策集成效應。人行並將逐步增加隔夜逆回購的操作頻率，進一步暢通政策利率向市場利率的傳導。



人行昨（12日）公告，將在8月14日（周五）、8月17日至8月19日（下周一至三）開展隔夜逆回購操作，採用固定利率、數量招標，每日操作量不超過6000億元（人民幣．下同）。這是人行啟動隔夜逆回購操作以來，首次在非月末和月初時段開展操作。



人行今日連續第三日未進行逆回購，稱根據公開市場業務一級交易商的需求，今日七天期逆回購操作量為零。公開市場今日有10億元逆回購到期，即今日淨回籠10億元。



另外，國務院前總理朱鎔基昨日上午11時06分在北京逝世，享年98歲。《新華社》發布中共中央、全國人大常委會、國務院、全國政協訃告，稱其為中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士，傑出的無產階級革命家、政治家，黨和國家的卓越領導人。

《經濟通通訊社13日專訊》