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AH股新聞

13/08/2026 11:33

《Ａ股行情》滬綜指半日收升0.42%，醫藥板塊先跌後回

　　A股三大指數早盤集體上漲，滬指半日收升0.42%報3963.15點，深成指揚0.73%，創業板指漲1.61%。兩市上午成交額15895億元（人民幣．下同），較上日放量2076億元或15%，近2900個股下跌。

　　盤面上，醫藥板塊先跌後升，領漲大市。CXO概念上午收高近5%，創新藥漲3.5%，博濟醫藥(深:300404)、萬邦醫藥(深:301520)升20%封板。消息面上，海思科、以嶺藥業、恒瑞醫藥、苑東生物、悅康藥業等相繼披露創新藥新臨床進展，一批覆蓋小分子、多肽、生物製劑、siRNA、PROTAC等多種技術類型的自研產品取得階段性突破，展現出國內創新藥研發多點開花的態勢。

　　此外，AI應用、DeepSeek概念亦漲，DeepSeek V4 Pro正式版已經更新至API，調用模型名不變，新版本大幅增強了Agent能力。DeepSeek V4 Pro正式版基準測試顯示，其在終端Agent測試Terminal Bench的得分為87.9分，逼近Fable 5的88.0分。

　　至於鋁金屬股普遍下跌，宏橋控股(深:002379)跌5.9%，天山鋁業(深:002532)走挫5.8%。國際生產商EGA表示，其因中東戰爭受損的冶煉廠將於明年第一季度恢復全面生產，這緩解了市場對未來供應短缺的擔憂，鋁價下調。
《經濟通通訊社13日專訊》

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