《Ａ股行情》滬綜指震盪收跌0.5%，有色金屬尾盤急挫

滬深股市走勢反覆，滬指最終收低0.5%報3926.96點，深成指也跌0.87%，創業板軟0.45%。兩市全日成交2.55萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日放量3985億元或18.5%。
從板塊來看，有色金屬股尾盤急挫，黃金及鋁跌幅靠前，曉程科技(深:300139)跌近9%，天山鋁業(深:002532)跌7.6%。現貨金價格午後下跌0.5%，至每盎司4383.53美元，此前曾跳漲約1%，觸及逾兩個月最高點。此外，鋁價下跌，因主要生產商EGA確認其冶煉廠復產時間表。
上漲方面，創新藥概念走強，萬邦醫藥(深:301520)、博濟醫藥(深:300404)紛紛升20%漲停。消息上，國內科研團隊開發出一種可口服的「智能益生菌」，帶來糖尿病治療新突破，相關研究成果8月12日發表於國際科學期刊《Nature》。
人行發布第二季度貨幣政策執行報告稱，當前外部環境更加複雜多變，供給衝擊和輸入型通脹壓力影響仍在持續；下階段，將繼續實施好適度寬鬆的貨幣政策，及時謀劃出台務實管用的增量政策，加大逆周期調節力度，並保持流動性充裕和社會融資條件相對寬鬆。
|收市（點）
|升/跌(%)
|成交金額（億元人民幣）
|滬深300
|4663.95
|-0.57
|上證指數
|3926.96
|-0.50
|11642.00
|深證成指
|14289.44
|-0.87
|13867.10
|創業板指
|3586.04
|-0.45
|科創50
|1717.75
|-1.11
|B股指數
|282.20
|-0.30
|0.88
|深證B指
|1177.57
|0.00
|0.69
《經濟通通訊社13日專訊》
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