《Ａ股行情》滬綜指震盪收跌0.5%，有色金屬尾盤急挫

滬深股市走勢反覆，滬指最終收低0.5%報3926.96點，深成指也跌0.87%，創業板軟0.45%。兩市全日成交2.55萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日放量3985億元或18.5%。



從板塊來看，有色金屬股尾盤急挫，黃金及鋁跌幅靠前，曉程科技(深:300139)跌近9%，天山鋁業(深:002532)跌7.6%。現貨金價格午後下跌0.5%，至每盎司4383.53美元，此前曾跳漲約1%，觸及逾兩個月最高點。此外，鋁價下跌，因主要生產商EGA確認其冶煉廠復產時間表。



上漲方面，創新藥概念走強，萬邦醫藥(深:301520)、博濟醫藥(深:300404)紛紛升20%漲停。消息上，國內科研團隊開發出一種可口服的「智能益生菌」，帶來糖尿病治療新突破，相關研究成果8月12日發表於國際科學期刊《Nature》。



人行發布第二季度貨幣政策執行報告稱，當前外部環境更加複雜多變，供給衝擊和輸入型通脹壓力影響仍在持續；下階段，將繼續實施好適度寬鬆的貨幣政策，及時謀劃出台務實管用的增量政策，加大逆周期調節力度，並保持流動性充裕和社會融資條件相對寬鬆。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4663.95 -0.57 上證指數 3926.96 -0.50 11642.00 深證成指 14289.44 -0.87 13867.10 創業板指 3586.04 -0.45 科創50 1717.75 -1.11 B股指數 282.20 -0.30 0.88 深證B指 1177.57 0.00 0.69

《經濟通通訊社13日專訊》