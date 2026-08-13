朱鎔基逝世--推動經濟改革和「入世」，開啟中國快速發展時代

國務院前總理朱鎔基昨日在北京病逝世，享年98歲。被稱為「經濟沙皇」的朱鎔基，在其副總理及總理任上前後12年主導中國經濟發展，幾乎於中國經濟的所有領域都推行了改革，包括改革國企、放鬆匯率管制、放開房地產市場，以及推動中國加入世貿組織(WTO)等，帶領中國往市場經濟邁進一大步，並開啟了中國發展速度最高的二十年。



*扭轉經濟過熱，應對亞洲金融危機衝擊，積極吸引外資*



朱鎔基在1998年出任國務院總理之前，曾於1993年至1995年兼任中國人民銀行行長。上世紀90年代初期，中國改革開放步伐加快，全國「大幹快上」，衍生了「四高」（高投資增長、高貨幣投放、高物價上漲和高貿易逆差）、「四熱」（房地產熱、開發區熱、集資熱和股票熱）、「兩亂」（金融秩序混亂、市場秩序混亂）問題。1992年，中國的通脹率才6.4%，1993年急漲至14.7%，1994年更達到24.1%。朱鎔基於1993年6月親自兼任人民銀行行長，同時國務院發布16條《關於當前經濟情況和加強宏觀調控意見》，強力整頓投資過熱、尤其是房地產過熱問題，讓中國經濟「軟著陸」。中國通脹率此後幾年逐步回到正常水平，1996年回落至8.3%、1997年2.8%。



官方訃告指出，朱鎔基研究制定加強和改善宏觀調控的思路舉措，為扭轉經濟過熱、抑制通貨膨脹、實現「軟著陸」做了大量卓有成效的工作；著力整頓財稅秩序，嚴肅財經紀律，強化稅收徵管，加快財稅改革，完善金融調控體系。在面對亞洲金融危機衝擊等情況時，從實行適度從緊的財政、貨幣政策轉向實行積極的財政政策和穩健的貨幣政策，著力擴大國內需求，深化重點領域改革，保持了經濟穩定、快速增長。



訃告並指出，朱鎔基積極推進金融體制改革，進一步規範中央銀行職能，深化商業銀行、外匯制度、證券期貨市場等改革，推動建立全國統一開放、有序競爭、嚴格管理的金融市場體系。採取一系列擴大對外開放、鼓勵出口的政策措施，堅持人民幣不貶值，積極吸引外資，更好地利用國內國際兩個市場、兩種資源，堅決維護香港國際金融中心繁榮穩定。



*擴大對境外投資者開放，改革國企，發展民營經濟*



朱鎔基通過推出允許境外金融機構參與的試點項目，以及推動中國首次面向全球發行債券，進一步擴大了中國對境外投資者的開放。他還在1999年主導成立資產管理公司，從中國四大銀行手中收購了1.4萬億元人民幣的不良貸款--當時四大行一直難以處置這些不良資產，同時政府也力圖阻止它們繼續向虧損國有企業放貸。



此外，朱鎔基對國有企業進行了大刀闊斧的改革，關閉了數以萬計效率低下或經營不善的電信運營商、銀行、石油企業及其他公司，以應對不斷攀升的債務，並通過發展民營經濟來促進增長。



2000年，朱鎔基在北京會見時任歐盟貿易委員Pascal Lamy，幫助打破談判僵局，為中國次年加入世貿組織鋪平道路。自此，中國國內生產總值(GDP)增長約10倍，成為全球第二大經濟體。朱鎔基任內還領導了反腐行動，同時致力於精簡政府機構。他努力減少繁文縟節和行政審批。



*鄧小平讚「難得的幹才」，訃告指「敢於說真話，不怕得罪人」*



中國前領導人鄧小平曾評價朱鎔基是一個「有觀點，有主張，有幹勁，有魄力又懂經濟的難得的幹才」。官方訃告亦形容，「朱鎔基同志對人民群眾飽含深情，強調政府工作人員要牢記自己是人民的公僕，敢於說真話，不怕得罪人，不搞特殊化，以強烈的責任擔當主動挑重擔子、啃硬骨頭，全力推進為人民群眾辦實事」。



《彭博》引述高盛前聯席總裁John Thornton評價朱鎔基，「他是一個不怕作出艱難決定的人」。



報道指，Thornton曾擔任中國移動前身在香港股票發行的牽頭經辦人。Thornton憶述，當時香港回歸僅數月，朱鎔基希望向世界證明，香港原有的資本主義特色將得以保留，並受益於與內地日益密切的聯繫，實現繁榮發展。



高盛當時將中國移動的管理人員--公司彼時名為中國電信（香港）--召集到海南島，並請來德國電信的專家，向他們講解如何建立財務、營銷等職能部門。朱鎔基一直密切關注會議進展，不斷向這些高管提出問題，並展現出對各種細節的深入掌握。Thornton直言，「這些問題我們以前已經回答過很多次，但通常不會由一國總理來問。一般來說，提出這類問題的是一家公司的財務長或執行長」。



*曾四度訪港，稱香港前途光明「不相信香港搞不好」*



朱鎔基曾四度訪港，首次是1990年6月以上海市長身份出席滬港經濟合作研討會，之後是在1992年2月以國務院副總理身份訪問澳洲和新西蘭後取道香港回國；第三次是1997年9月香港回歸不久後，再以副總理身份赴港出席世界銀行和國際貨幣基金組織年會並發表演說。



最後一次訪港是在其總理任內的2002年11月，當時香港遭遇金融風暴、經濟衰退，輿論普遍認為，朱鎔基此行是「打氣之旅」。在當時於禮賓府的演講中，朱鎔基高呼「我愛香港」，承諾會「動用我們一切可以動用的資源和手段，促進香港的繁榮和穩定」，並表示「香港的前途是光明的，我們總是以有香港而自豪，我就不相信香港搞不好。如果香港搞不好，不單你們有責任，我們也有責任。香港回歸祖國，在我們的手裏搞壞了，那我們豈不成了民族罪人？不會的」。



截至香港民意研究所2023年1月最後一次發布「兩岸政治人物民望榜」，朱鎔基雖已退休多年，但仍連續12年第22次居於榜首。

《經濟通通訊社13日專訊》