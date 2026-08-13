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AH股新聞

13/08/2026 15:59

【央行動態】分析：人行報告令短端利率錨更清晰，逆周期調節偏向結構性工具

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 人行將逐步增加隔夜逆回購操作頻率
▷ 報告未提及「降準降息」相關表述
▷ 新增推動貸款定價基準多元化要求

　　中國人民銀行昨日發布第二季度季度貨幣政策報告，明確下一步逐步增加隔夜逆回購的操作頻率，進一步暢通政策利率向市場利率傳導。分析認為，短端利率調控框架是此次報告關鍵增量信息，標誌著貨幣政策操作框架改革系統性落地，短端利率「錨」將更清晰、資金面將更穩定。

　　財通證券稱，逐步增加隔夜逆回購的操作頻率，邏輯上可以小幅降低銀行的負債成本，總體來看未來資金利率將更加穩定。

　　華泰證券指出，短端利率調控框架的成型對債市影響是雙面的。一方面，短端利率波動收斂，資金面穩定性提升；另一方面，DR001持續大幅低於7天逆回購利率的可能性不大，資金面難以更鬆。

*未提「降準降息」，逆周期調節料非總量寬鬆*

　　報告未提及「降準降息」。華泰證券表示，逆周期調節方面，在實際操作中更可能通過結構性工具擴容，包括民營企業再貸款、科技創新和技術改造再貸款等，和框架改革來兌現，而非總量寬鬆。

　　興業證券認為，儘管上月底的政治局會議重提「逆周期調節」，穩增長政策出台概率提升，但現階段可能處於人行評估降準降息必要性的觀察期。

*新增「推動貸款定價基準多元化」，料「LPR+DR並行」*

　　此外，報告指出，發揮市場利率定價自律機制作用，加強利率政策執行和監督，推動貸款定價基準多元化，引導金融機構提高利率定價能力。

　　申萬宏源證券研究所認為，報告新增「推動貸款定價基準多元化」的表述，或意味著銀行信貸定價將進一步參考DR001。

　　中信證券則稱，貸款利率定價從「唯LPR」走向「LPR+DR多元並行」，有助於疏通利率傳導機制、適配實體多元需求，推動貸款利率定價基準與政策利率操作框架的同步優化。
《經濟通通訊社13日專訊》

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