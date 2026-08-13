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13/08/2026 17:48

【聚焦人幣】哈薩克據報擬發熊貓債籌至多66億元

　　據《彭博》引述知情人士報道，承銷機構本周就哈薩克籌劃中的熊貓債發行詢問投資者意向，指哈薩克考慮通過該筆熊貓債融資不超過66億元人民幣。債券將包括兩個期限：其中3年期初始規模50億元；5年期初始規模16億元。承銷機構計劃最快於9月3日簿記發行。

　　報道指，哈薩克財政部不予置評。

　　此前《彭博》曾報道指，哈薩克今年5月落地中亞首單主權人民幣債券之後，計劃再次發行熊貓債。
《經濟通通訊社13日專訊》

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