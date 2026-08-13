【聚焦人幣】哈薩克據報擬發熊貓債籌至多66億元

據《彭博》引述知情人士報道，承銷機構本周就哈薩克籌劃中的熊貓債發行詢問投資者意向，指哈薩克考慮通過該筆熊貓債融資不超過66億元人民幣。債券將包括兩個期限：其中3年期初始規模50億元；5年期初始規模16億元。承銷機構計劃最快於9月3日簿記發行。
報道指，哈薩克財政部不予置評。
此前《彭博》曾報道指，哈薩克今年5月落地中亞首單主權人民幣債券之後，計劃再次發行熊貓債。
《經濟通通訊社13日專訊》
【你點睇？】納斯達克23小時交易制度獲批，你認為會否對港股造成吸資效應？► 立即投票
13/08/2026 17:48
據《彭博》引述知情人士報道，承銷機構本周就哈薩克籌劃中的熊貓債發行詢問投資者意向，指哈薩克考慮通過該筆熊貓債融資不超過66億元人民幣。債券將包括兩個期限：其中3年期初始規模50億元；5年期初始規模16億元。承銷機構計劃最快於9月3日簿記發行。
報道指，哈薩克財政部不予置評。
此前《彭博》曾報道指，哈薩克今年5月落地中亞首單主權人民幣債券之後，計劃再次發行熊貓債。
《經濟通通訊社13日專訊》
【你點睇？】納斯達克23小時交易制度獲批，你認為會否對港股造成吸資效應？► 立即投票
上一篇新聞︰13/08/2026 17:51 《中國要聞》生態環境部：正加緊制定新一輪空氣質量持續改善行動方案
下一篇新聞︰13/08/2026 17:40 上汽通用五菱：華境S底盤不存在網傳所謂「設計缺陷」
13/08/2026 19:00 中移動(00941)：AI規模效應正逐步顯現，盈利能力續向好，今年派息率將穩中有升
13/08/2026 17:39 《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
指數N