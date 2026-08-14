《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|生益科技
|(600183)
|2147.05
|中國巨石
|(600176)
|1894.92
|兆易創新
|(603986)
|1855.09
|寒武紀
|(688256)
|1735.52
|藥明康德
|(603259)
|1656.15
|中天科技
|(600522)
|1645.67
|亨通光電
|(600487)
|1235.65
|紫金礦業
|(601899)
|1228.07
|利通電子
|(603629)
|1164.48
|中微公司
|(688012)
|1070.35
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|2614.56
|新易盛
|(300502)
|2506.32
|紫光股份
|(000938)
|2200.71
|東山精密
|(002384)
|1907.85
|寧德時代
|(300750)
|1901.43
|天孚通信
|(300394)
|1746.13
|光迅科技
|(002281)
|1308.79
|北方華創
|(002371)
|1131.73
|京東方A
|(000725)
|1128.07
|雲南鍺業
|(002428)
|1022.29
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社14日專訊》
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