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AH股新聞

14/08/2026 17:39

《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
生益科技(600183)2147.05
中國巨石(600176)1894.92
兆易創新(603986)1855.09
寒武紀(688256)1735.52
藥明康德(603259)1656.15
中天科技(600522)1645.67
亨通光電(600487)1235.65
紫金礦業(601899)1228.07
利通電子(603629)1164.48
中微公司(688012)1070.35
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
中際旭創(300308)2614.56
新易盛(300502)2506.32
紫光股份(000938)2200.71
東山精密(002384)1907.85
寧德時代(300750)1901.43
天孚通信(300394)1746.13
光迅科技(002281)1308.79
北方華創(002371)1131.73
京東方A(000725)1128.07
雲南鍺業(002428)1022.29

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社14日專訊》

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