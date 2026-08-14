《神州頭條》財經報章頭版摘要：AI算力產業鏈龍頭業績增幅顯著

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內地主要財經報章頭版摘要如下:



《中國證券報》



外資加速擁抱中國硬科技

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國產存儲芯片龍頭長鑫科技(滬:688825)成為海外存儲芯片主題ETF的重倉股，美國投資管理公司范達公司推出跟蹤中國半導體指數的ETF……近期發生的一系列事件表明，在全球資本重構與資產再定價的背景下，中國資本市場正經歷一輪由「市場紅利」向「創新紅利」驅動的估值調整，境外投資者正逐步將中國資產納入長期配置框架。



「科技成長+周期修復」驅動，龍頭公司半年報亮眼

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Wind數據顯示，截至8月13日17時，已有358家A股上市公司披露2026年半年報，其中超七成公司實現營業收入和歸母淨利潤的同比增長。在這些公司中，半導體、化工、有色金屬等行業景氣度上行，AI算力產業鏈龍頭公司業績增幅顯著。



生態環境部：積極推動碳足跡數據和標準體系建設

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8月13日，生態環境部部長黃潤秋在國務院新聞辦公室舉行的「開局起步『十五五』」系列主題新聞發布會上介紹，今年是「十五五」開局之年，上半年我國生態環境質量持續向好、主要指標明顯改善。截至7月底，全國碳排放權交易市場累計成交量突破9.3億噸。





《上海證券報》



習近平生態文明思想引領美麗中國建設譜新篇

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8月15日，在第四個全國生態日到來之際，《中華人民共和國生態環境法典》正式施行，宣告我國生態環境保護開啟法典化時代。這部法典以習近平生態文明思想為魂和綱，對於以高水平法治守護綠水青山具有重大而深遠的意義，為共建清潔美麗的地球家園提供中國方案、貢獻中國智慧。



三峽樞紐2026年通過量已達1億噸

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據交通運輸部長江三峽通航管理局消息，截至8月13日0時40分，三峽樞紐2026年通過量達1億噸。其中，三峽船閘運行5863閘次，通過船舶21562艘次，通過量9727.6萬噸；三峽升船機運行2557廂次，通過船舶2590艘次、旅客44.6萬人次。



中國市場「磁力」躍升，外資消費龍頭在華業務回暖

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近期，可口可樂、歐萊雅、寶潔等外資消費龍頭企業相繼發布2026年第二季度或上半年財報。中國市場普遍成為增長引擎，多家跨國企業在華業績迎來拐點。





《證券時報》



「十五五」美麗中國建設邁向系統性躍升

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8月13日，國務院新聞辦公室舉行「開局起步『十五五』」系列主題新聞發布會，生態環境部在會上釋放多項重磅政策信號。作為實現碳達峰的決勝期，「十五五」時期我國將實現對全國約80%二氧化碳排放的有效管控，第四個「大氣十條」也正抓緊制定。



從行業倡議到立法破局，反內捲進入制度化治理新階段

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近日，通威股份、協鑫科技、大全能源等8家多晶硅龍頭企業在上海共同簽署《反內捲倡議書》，承諾所有產品售價不得低於完全成本，企業互相監督舉報；同時嚴格執行能耗新標準，主動出清高耗能落後產能。這是今年重點行業重建公平競爭市場秩序的標誌性事件之一。



隔夜逆回購提頻，短端利率管理更精準

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本周二（11日）、周三（12日），公開市場7天期逆回購連續兩日「零操作」，一度讓市場猜測央行此舉是否有意通過邊際收緊短端流動性投放，調控債市收益率下行節奏。然而，周三傍晚央行預告，未來將有4天開展隔夜逆回購操作，單日操作上限6000億元人民幣。消息甫出，市場情緒提振，債市再度走強。

《經濟通通訊社14日專訊》