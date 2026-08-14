《神州經脈》人幣貸款負增規模創紀錄新高，汽柴油價格年內第五降

滬深三大指數今日(14日)震盪收升，滬綜指微升0.01%報3927.18點，本周則跌0.33%，結束三周連升；深成指今日升0.45%，創業板指漲1.12%。兩市全日成交2.14萬億元(人民幣．下同)，較上一個交易日縮量4080億元或16%。分析人士指出，上市公司中期財報的披露進入最後階段，投資者較為謹慎。盤面上，中際旭創(03308)(深:300308)入股中石科技(深:300684)引爆CPO板塊；存儲芯片活躍，板塊指數升超2.2%。電力股全日走低，影視院線回調。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7421，較上個交易日4時30分收盤價升30點子，三連升，創2023年2月2日以來逾三年半新高，全日在6.7415至6.7483之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.7878，較上個交易日升10點子，創2023年2月8日以來逾三年半新高，較市場預測偏弱約470點。



*今日新聞精選*



1. 人民銀行公布，初步統計，2026年前七個月社會融資規模增量累計為22.25萬億元，比上年同期少1.74萬億元。按上月公布的上半年社融規模增量20.84萬億元計算，即7月社會融資規模增1.41萬億元，勝過市場預期的1.2萬億元。7月新增人民幣貸款負3400億元，負增規模創紀錄新高；7月末人民幣貸款餘額同比增5.1%，遜於預期的5.3%；7月廣義貨幣供應量(M2)同比增7.7%，遜於預期的7.9%，創2025年3月以來新低。



2. 中國7月工業增加值、投資和消費數據將於8月17日(下周一)公布。《路透》綜合逾20家機構預估中值顯示，受傳統生產淡季、極端天氣及需求偏弱等因素影響，中國7月規模以上工業增加值同比增速料放緩至4.8%；1-7月固定資產投資同比降幅預計進一步擴大至6%。同時，得益於暑期出行旺季帶動旅遊等相關服務消費，以及上年同期基數回落，預計7月社會消費品零售總額同比增速小幅升至1.5%。



3. 菲律賓和澳洲近期舉行防長會並發表聯合聲明，對中國海警近期位仁愛礁採取的行動表達「嚴重關切」，敦促各方「專業、安全地」開展行動。對此，中國國防部新聞發言人陳曦大校今日下午發布消息稱，中方將繼續開展維權執法行動，堅決挫敗一切侵權挑釁，維護國家領土主權和海洋權益。中方堅決反對菲澳對中方的無端指責和攻擊抹黑。關於菲方在仁愛礁蓄意挑釁、襲擊中方人員一事，中國海警已經發布了消息，並公布了現場證據。中方採取必要應對措施，專業克制、無可非議。中方敦促有關國家停止渲染炒作、挑動對抗，停止損害地區和平穩定。



4. 內地成品油年內第16輪調價窗口將在今晚12時開啟。據國家發展改革委價格監測中心監測，本輪成品油調價周期內(7月31日24時-8月14日24時)，國際油價先抑後揚。8月14日24時起，國內汽、柴油零售限價每噸分別下調230元和220元。此次調價後，2026年的調價格局變為「十漲五跌一擱淺」。全國平均來看，92號汽油、95號汽油和0號柴油每升分別下調0.18元、0.19元、0.19元。本輪成品油零售限價下調確認後，私家車單次加滿一箱50L的92號汽油，將少花9元。



5. 據內媒報道，廣東省首個詞元經濟專項金融產品「Token貸」今日在廣州海珠區發布。以中國銀行廣州分行為例，針對海珠算力中小微企業針對性研發專屬融資產品--算力Token貸，按合同/Token消耗額度核定額度，可提供信用、應收帳款質押、訂單融資為主的擔保方式，亦可組合保證、抵押等組合擔保，進一步擴大額度。新公司亦可在原經營企業提供連續經營佐證材料、或提供擔保的情況下按訂單申請融資。據悉，中國銀行前期試單授信資金已達2800萬元。



6. 綜合《日經亞洲》和《財新》報道，騰訊控股(00700)將從Meta(US.META)手中收購中國人工智能體(AI Agent)公司Manus的股份，成為其最大股東。此舉是中國當局努力將該公司保留在境內控制範圍內的最新進展。報道稱，騰訊將聯同創投機構紅杉中國(HSG)及真格基金，以20億美元一同收購Meta持的Manus股份。在被Meta收購前，Manus的主要股東包括騰訊、真格基金、紅杉中國以及美國投資公司Benchmark。



7. 智譜(02513)今日正式發布GLM-5.3，與GLM-5.2相比，基座模型沒變，但通過後訓練Scaling大大提高了模型的智能上界：數十倍的長程任務環境、更豐富多樣的環境類型、超長的後訓練時間。智譜表示，在多項主流基準測試中，GLM-5.3是當前排名最高的開源模型，編程與智能體能力接近Claude Fable 5，編程體感超過其他國產模型。測試結果顯示，GLM-5.3在效果和Token利用率之間取得了更好的平衡。在High檔位下，GLM-5.3達到31.4%的準確率。



8. 據《紅星資本局》報道，8月13日，追覓手機負責人在朋友圈透露，公司已正式交付001號AURORA手機。3萬美金交易款項已全部到帳，其中首付款1萬美金，尾款21184美金。該負責人稱，這是「中國智能手機歷史上迄今為止賣出去單台售價最高的旗艦智能手機。」從曝光圖片來看，手機背面帶有追覓創始人俞浩簽名，並附帶專屬編碼的典藏證書。證書信息顯示，手機甄選24K足金材質，並鑲嵌珍稀寶石。據內媒此前報道，追覓AURORA手機將於第四季度正式發布。