《鍾之日記》恒指四連挫，業績股吸睛

8月14日，香港天氣：雨。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



美股隔夜造好，但反映中概股表現的金龍指數回落1.8%，恒指連跌三日今繼續低開。業績股仍是焦點，中芯國際(00981)上季多賺2.6倍，今日高開高走，京東系績後股價全線挫，大市下試兩萬五。最終恒指全日收報25116，跌279點或1.1%，四連挫，主板成交近2542億元。全周計恒指累跌551點或2.15%，連續兩周走低。



*滬綜指近平收，按周跌0.33%三連升斷纜*



A股三大指數震盪收升，滬綜指微升0.01%報3927.18點，本周則跌0.33%，結束三周連升；深成指今日收升0.45%，創業板指漲1.12%。兩市全日成交2.14萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日縮量4080億元或16%。分析人士指出，上市公司中期財報的披露進入最後階段，投資者較為謹慎。



盤面上，中際旭創(03308)(深:300308)入股中石科技(深:300684)引爆CPO板塊，中石科技、富信科技(滬:688662)、阿萊德(深:301419)升20%漲停；閃迪(SanDisk)(US.SNDK)預計AI數據中心對存儲的需求將大幅提升，滬深存儲芯片股活躍，板塊指數升超2.2%。另電力股全日走低；影視院線回調，儒意電影(深:002739)收低6.3%。



7月工業增加值、投資及消費等經濟數據即將於下周一（17日）發布。《路透》綜合逾20家機構預估中值顯示，受傳統生產淡季、極端天氣及需求偏弱等因素影響，中國7月規模以上工業增加值同比增速料放緩至4.8%；1-7月固定資產投資同比降幅預計進一步擴大至6%；7月社會消費品零售總額預計同比增速小幅升至1.5%。



*中芯上季多賺2.6倍，股價漲4.8%最強藍籌*



中芯國際(00981)公布第二季業績，期內股東應佔利潤4.79億美元，按年飆升261.7%，按季亦大增142.7%。季度銷售收入30.06億美元，按年及按季分別上升36.1%及20%，主要受晶圓銷量增加、平均售價提高及產品組合變動帶動。毛利率25.3%，增長4.9個百分點。



中芯國際還給出了強勁的第三季度業績指引：第三季度收入預計按季增長2%至4%，毛利率介乎於26%至28%。公告顯示，中芯國際第二季度的產能利用率為93.7%，上一季度為93.1%，提升了0.6個百分點。中芯國際聯席首席執行官趙海軍表示，三季度計入新增產能後的利用率預計維持在95%左右高位。



另外，由於人工智能配套芯片需求旺盛，海外訂單回流以及在地化製造繼續加強，二季度中國區收入增長幅度最大為22%。當季收入以地區分類看，中國區、美國區、歐亞區佔比分別為90%、8%和2%。



展望下半年，中芯國際稱，人工智能產生的產業推動與溢出效應還將持續，為集成電路製造帶來廣泛的需求。公司靈活調配已有產能，快速驗證新增產能，幫助緩解產業鏈緊缺局面。總體來說，對行業走向和公司發展保持樂觀看法。



中芯股價績後走高，全日漲4.8%，收報710.8元，為今日最強藍籌。



*京東挫超10%，上市以來首次季度營收下滑*



8月13日盤後，京東系集中披露業績。2026年第二季，京東集團(09618)錄得純利71.29億元人民幣，同比增長15.4%；經調整淨利潤89.3億元人民幣，同比增長20.8%，優於市場預期；經營利潤則由去年同期虧損8.59億元人民幣扭虧為盈，錄得45.47億元人民幣。



不過，收入端面臨壓力。集團二季度收入3464億元人民幣，同比減2.9%，是2014年上市以來首次出現季度營收同比下滑。商品收入同比減少5.4%，其中電子產品及家電收入同比大跌11.8%至1579億元人民幣，主要受2025年同期高基數及消費電子需求疲軟影響。



此外，包括外賣及歐洲線上零售業務Joybuy的新業務，上季收入72.6億元人民幣，同比跌47.6%；經營虧損99億元人民幣，收窄33%。京東集團首席執行官許冉指出，主營歐洲市場業務的Joybuy目前仍處於能力建設初期，預期未來數季相關投入預計將有所增加，但公司將保持投資紀律，確保整體規模可控。



京東系旗下其他公司業績普遍錄得增長，京東健康(06618)上半年收入同比升15.9%至408.9億元人民幣，純利錄34.37億元人民幣，同比升32.4%；京東物流(02618)上半年收入1247億元人民幣，增長26.5%，純利增27.6%至32.9億元人民幣；京東工業(07618)上半年收入增長27.4%至130.6億元人民幣，純利增加37%至6.19億元人民幣。



市場憂慮京東集團營收下滑及海外業務後續投入壓力，京東系股價集體承壓。京東物流重挫13.7%，報12.23元；京東集團大跌10.4%，收報110.2元，兩者分別為表現最差及次差藍籌股；京東工業收跌1.3%，京東健康則微跌0.05%。



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