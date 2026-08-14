《Ａ股焦點》中國移動升近1%，上半年淨利潤同比下降6.3%，通信服務階段承壓

中國移動(00941)(滬:600941)昨日盤後發布2026年半年度報告，期內實現營業收入5380億元（人民幣．下同），同比下降1.1%；歸屬於母公司股東的淨利潤789億元，同比下降6.3%。公司決定2026年中期派息每股2.51元，同比增長0.3%。中國移動第二季度淨利潤495.58億，第一季度淨利潤293.42億，據此計算，第二季度淨利潤環比增長68%。



中國移動A股微升0.72%，報96.8元。



公告稱，中國移動上半年算力服務收入達到529億元，同比增長14%。移動雲影響力進一步提升，公有雲收入規模首次進入國內業界前三。數據中心收入190億元，同比增長13.2%，其中AIDC收入同比增長486.1%，敏捷交付、算電協同、高階運維等核心服務能力顯著增強。智算服務收入53億元、增速達130.1%，貢獻算力服務收入增量的46.1%。雲算應用收入同比增長5.9%，其中移動雲盤收入同比增長14.1%。



中國移動還表示，通信服務階段承壓。公司深耕流量經營，優化運營策略，加大套餐流量擴容，同時受新舊動能轉換、市場環境因素、增值稅稅目政策調整等影響，上半年通信服務收入3504億元，同比下降5.7%。

《經濟通通訊社14日專訊》