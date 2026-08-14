  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

14/08/2026 10:09

《Ａ股焦點》中國移動升近1%，上半年淨利潤同比下降6.3%，通信服務階段承壓

　　中國移動(00941)(滬:600941)昨日盤後發布2026年半年度報告，期內實現營業收入5380億元（人民幣．下同），同比下降1.1%；歸屬於母公司股東的淨利潤789億元，同比下降6.3%。公司決定2026年中期派息每股2.51元，同比增長0.3%。中國移動第二季度淨利潤495.58億，第一季度淨利潤293.42億，據此計算，第二季度淨利潤環比增長68%。

　　中國移動A股微升0.72%，報96.8元。

　　公告稱，中國移動上半年算力服務收入達到529億元，同比增長14%。移動雲影響力進一步提升，公有雲收入規模首次進入國內業界前三。數據中心收入190億元，同比增長13.2%，其中AIDC收入同比增長486.1%，敏捷交付、算電協同、高階運維等核心服務能力顯著增強。智算服務收入53億元、增速達130.1%，貢獻算力服務收入增量的46.1%。雲算應用收入同比增長5.9%，其中移動雲盤收入同比增長14.1%。

　　中國移動還表示，通信服務階段承壓。公司深耕流量經營，優化運營策略，加大套餐流量擴容，同時受新舊動能轉換、市場環境因素、增值稅稅目政策調整等影響，上半年通信服務收入3504億元，同比下降5.7%。
《經濟通通訊社14日專訊》

【你點睇？】納斯達克23小時交易制度獲批，你認為會否對港股造成吸資效應？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

說說心理話

真知灼見－溫灼培 | 美國財政惡化，30年期債息近19年新高

14/08/2026 10:16

貨幣攻略

《麥加協議》：聖城下的新秩序舉世矚目（有片）

12/08/2026 19:23

中東戰火

關稅戰 | 美國擬不遲於周五徵收新關稅，銜接即將到期的臨時1...

22/07/2026 09:59

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金