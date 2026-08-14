《Ａ股焦點》海光信息上半年淨利潤同比增近五成，股價仍跌近2%

海光信息(滬:688041)昨晚發布2026年半年度報告。報告顯示，上半年公司實現營業收入90.99億元(人民幣．下同)，同比增長66.52%；歸屬於上市公司股東的淨利潤17.98億元，同比增長49.69%；歸屬於上市公司股東的扣非淨利潤16.31億元，同比增長49.67%。分季度來看，第二季度公司實現歸屬於上市公司股東的淨利潤11.11億元，環比增長約61.7%。



海光信息今早高開低走，現跌1.92%，報280.5元。



海光信息表示，公司業績增長主要受人工智能快速發展、國產芯片需求增長迅速等因素影響，國產高端芯片市場需求持續攀升，公司持續加碼研發投入、迭代優化產品性能，推動高端處理器產品市場版圖擴展。



資料顯示，海光信息主營業務是研發、設計和銷售應用於服務器、工作站等計算、存儲設備中的高端處理器。公司的產品包括海光通用處理器(CPU)和海光協處理器(DCU)。海光CPU系列產品兼容x86指令集以及國際上主流操作系統和應用軟件。

《經濟通通訊社14日專訊》