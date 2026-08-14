  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
中東戰火
etnet專輯
AH股新聞

14/08/2026 10:50

《Ａ股焦點》海光信息上半年淨利潤同比增近五成，股價仍跌近2%

　　海光信息(滬:688041)昨晚發布2026年半年度報告。報告顯示，上半年公司實現營業收入90.99億元(人民幣．下同)，同比增長66.52%；歸屬於上市公司股東的淨利潤17.98億元，同比增長49.69%；歸屬於上市公司股東的扣非淨利潤16.31億元，同比增長49.67%。分季度來看，第二季度公司實現歸屬於上市公司股東的淨利潤11.11億元，環比增長約61.7%。

　　海光信息今早高開低走，現跌1.92%，報280.5元。

　　海光信息表示，公司業績增長主要受人工智能快速發展、國產芯片需求增長迅速等因素影響，國產高端芯片市場需求持續攀升，公司持續加碼研發投入、迭代優化產品性能，推動高端處理器產品市場版圖擴展。

　　資料顯示，海光信息主營業務是研發、設計和銷售應用於服務器、工作站等計算、存儲設備中的高端處理器。公司的產品包括海光通用處理器(CPU)和海光協處理器(DCU)。海光CPU系列產品兼容x86指令集以及國際上主流操作系統和應用軟件。
《經濟通通訊社14日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

說說心理話

真知灼見－溫灼培 | 美國財政惡化，30年期債息近19年新高

14/08/2026 10:16

貨幣攻略

《麥加協議》：聖城下的新秩序舉世矚目（有片）

12/08/2026 19:23

中東戰火

關稅戰 | 美國擬不遲於周五徵收新關稅，銜接即將到期的臨時1...

22/07/2026 09:59

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金